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ЧМ. Бразилия – Швейцария 1:0. Шикарная комбинация ценой в три очка
Каземиро вырывает победу "селесао"
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира-2022
Группа G, второй тур
"Стадион 974" (Доха)
Главный арбитр: Иван Бартон Сиснерос (Сальвадор)
Бразилия – Швейцария 1:0
Гол: Каземиро 83
Бразилия: Алиссон – Милитао, Маркиньюш, Силва, Сандро (Теллес 86) – Казэмиро – Фред (Гимараес Бруно 58), Пакета (Родриго 46) – Рафинья (Антони 73), Ришарлисон (Жезус 73), Винисиус
Швейцария: Зоммер – Видмер (Фрай 86), Аканджи, Эльведи, Родригес – Фройлер, Джака – Ридер (Штеффен 58), Соу (Эбишер 76), Варгас (Э. Фернандеш 58) – Эмболо (Сеферович 76)
Предупреждения: Фред 52 – Ридер 50
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