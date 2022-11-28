ЧМ. Бразилия – Швейцария 1:0. Шикарная комбинация ценой в три очка

Швейцария крепкий орешек, но с нулем ударов в створ, рассчитывать не на что. Бразильцы еще раньше должны были все решать, но Вини сначала запорол отличный момент, а потом откуда-то взялся офсайд в центре поля. А комбинация Вини-Родриго-Каземиро, это просто Hala Madrid! Vamos!