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ЧМ. Бразилия – Швейцария 1:0. Шикарная комбинация ценой в три очка

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Каземиро вырывает победу "селесао"

ЧМ. Бразилия – Швейцария 1:0. Шикарная комбинация ценой в три очка

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный арбитр: Иван Бартон Сиснерос (Сальвадор)

Бразилия – Швейцария 1:0

Гол: Каземиро 83

Бразилия: Алиссон – Милитао, Маркиньюш, Силва, Сандро (Теллес 86) – Казэмиро – Фред (Гимараес Бруно 58), Пакета (Родриго 46) – Рафинья (Антони 73), Ришарлисон (Жезус 73), Винисиус

Швейцария: Зоммер – Видмер (Фрай 86), Аканджи, Эльведи, Родригес – Фройлер, Джака – Ридер (Штеффен 58), Соу (Эбишер 76), Варгас (Э. Фернандеш 58) – Эмболо (Сеферович 76)

Предупреждения: Фред 52 – Ридер 50

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В статье: Бразилия Швейцария
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Комментарии (8)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2022 в 20:05
Все таки насколько полезный игрок Каземиро. Зря Реал не удержал его еще на пару сезонов.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2022 в 19:58
разбазарилия недозабивала!))
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hrdhrd (Украина)
28.11.2022 в 19:59
Оставляют на плей-офф)
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hrdhrd (Украина)
28.11.2022 в 19:57
Швейцария крепкий орешек, но с нулем ударов в створ, рассчитывать не на что. Бразильцы еще раньше должны были все решать, но Вини сначала запорол отличный момент, а потом откуда-то взялся офсайд в центре поля. А комбинация Вини-Родриго-Каземиро, это просто Hala Madrid! Vamos!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2022 в 20:05
Ударов в сторону ворот тоже вроде 0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2022 в 20:07
читать?)))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2022 в 20:07
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2022 в 20:09
Нет так правильнее
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