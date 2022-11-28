Тренер сборной Ганы сделал селфи с Соном, пока кореец плакал после поражения в матче ЧМ - ФОТО

Тренер сборной Ганы сфотографировался с нападающим национальной команды Южной Кореи Сон Хын Мином, пока футболист плакал.

Эпизод произошёл после матча 2-го тура группового этапа ЧМ - 2022 Южная Корея — Гана (2:3) . Сон был расстроен из-за поражения, однако это не остановило ганского тренера от попытки сделать фото. Другие сотрудники сборной Ганы попытались оставить специалиста, но он всё равно сделал селфи.

Напомним, сборная Ганы набрала три очка и занимает второе место в группе Н чемпионата мира — 2022. Южная Корея на четвёртой позиции. Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе, Португалия и Уругвай проведут свой матч сегодня в 21:00.