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Криштиану против Нуньеса. Составы команд на матч Португалия – Уругвай
Уругвай может поставить себя в сложное положение, если не возьмет очков
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Стали известны составы команд на матч Португалии и Уругвая. Главный матч группы Н начнется в 21:00.
Состав Португалии:
- Бернарду Силву
- Диаш Р.
- Диогу Коста(В)
- Жоау Феликс
- Канселу Ж.
- Карвалью В.
- Мендеш Н.
- Невеш Р.
- Пепе
- Роналду К. (К)
- Фернандеш Б.
Состав Уругвая:
- Бентанкур Р.
- Вальверде Ф.
- Варела Гильермо
- Весино М.
- Годин Д. (К)
- Кавани Э.
- Коатес С.
- Нуньес Д.
- Оливейра М.
- Рочет С. (В)
- Хименес Х.
The line-ups for our fourth and final match of the day ????#FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022
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