 Криштиану против Нуньеса. Составы команд на матч Португалия – Уругвай ᐉ UA-Футбол
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Криштиану против Нуньеса. Составы команд на матч Португалия – Уругвай

Чемпионат мира FIFA
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Уругвай может поставить себя в сложное положение, если не возьмет очков

Криштиану против Нуньеса. Составы команд на матч Португалия – Уругвай

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Стали известны составы команд на матч Португалии и Уругвая. Главный матч группы Н начнется в 21:00.

Состав Португалии:

  1. Бернарду Силву
  2. Диаш Р.
  3. Диогу Коста(В)
  4. Жоау Феликс
  5. Канселу Ж.
  6. Карвалью В.
  7. Мендеш Н.
  8. Невеш Р.
  9. Пепе
  10. Роналду К. (К)
  11. Фернандеш Б.

Состав Уругвая:

  1. Бентанкур Р.
  2. Вальверде Ф.
  3. Варела Гильермо
  4. Весино М.
  5. Годин Д. (К)
  6. Кавани Э.
  7. Коатес С.
  8. Нуньес Д.
  9. Оливейра М.
  10. Рочет С. (В)
  11. Хименес Х.
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В статье: Португалия Уругвай Чемпионат мира 2022
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