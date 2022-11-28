ЧМ. Португалия - Уругвай 2:0. Умение делать голы из воздуха против неумения забивать в упор

Чемпионат Мира-2022. Группа Н. Второй тур

Лусаил. "Лусаил Стадиум"

Португалия - Уругвай 2:0

Голы: Бруну Фернандеш 54, 90+3 (пен.)

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш (Геррейру 42), Невеш (Леау 69), Карвалью (Пальинья 83), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду (Рамуш 82), Феликс (Нуньеш 82)

Уругвай: Рочет, Коатес, Годин (Пеллистри 62), Хименес, Варела, Весино (де Арраскаета 62), Бентанкур, Вальверде, Оливера (Винья 86), Кавани (Суарес 73), Нуньес (Макси Гомес 72)

Предупреждения: Невеш 38, Феликс 77, Диаш 89 - Бентанкур 6, Оливера 44

Главный арбитр: Алиреза Фагхани (Иран)

Весёлую яркую игру следует искать в матчах не грандов, а как раз менее именитых сборных. Этот тезис особенно чётко подтвердился сегодня, на контрасте матчей Ганы и Бразилии, Камеруна и Португалии. В четверг лузитане завелись лишь после пенальти в подарок на 65-ой минуте. Да и в целом давно критикуемы за неиспользование своего атакующего потенциала. Уругвай же и в эру Оскара Табареса, и после неё начинает от обороны. В четверг он не забил Южной Корее.

Первый удар по воротам нанес как раз Оливера. Но в целом в первые 30 минут матча Уругвай, специально под Португалию перешедший на игру с тремя центральными защитниками, сидел за автобусом. Владел мячом менее 30-ти процентов времени, не мог перейти на чужую половину поля, не мог связать несколько передач. Удовлетворялся лишь тем, что не позволял сопернику ничего. Тот банально простреливал, банально пробивал издали. И, похоже, обе команды все устраивало.

В равной концовке тайма состоялся его единственный опасный момент. Причем неожиданно его создали уругвайцы. Бентанкур прошёл со своей половины поля, уже возле штрафной соперника финтами убрал троих, вышел на вратаря. И попал в него. Опасным мог стать и момент Криштиану Роналду, когда получил мяч слева практически перед вратарём. Но КриРо потерял равновесие.

Второй тайм португальцы уже начали гораздо живее. Провели серию быстрых атак. Феликс прорвался слева и должен был не пробивать с острого угла в сетку с внешней стороны, а простреливать на Фернандеша. Сам Фернандеш слева навесил, Роналду тянулся головой и праздновал, будто забил гол столетия. Впрочем, ФИФА решил что капитан не коснулся мяча. Главное - счёт был открыт. Прервалась серия матчей Уругвая в групповом турнире Чемпионатов Мира без пропущенных. На пяти.

Теперь уже инициатива перешла к Уругваю, и уже он начал атаковать. Гораздо эффективнее, чем Португалия в свои лучшие периоды. Точно помогли выходы игроков атаки вместо опорника и центрального защитника. Вратарь Кошта чуть не привез, выбив мяч в Вальверде. Повезло с отскоком. Макси Гомес закрутил в стойку из полукруга перед штрафной. Де Арраскаета прорвлся к Коште, но пробил в него. При розыгрыше штрафного Суарес получил мяч в трех метрах от ворот и не попал!

А забили вновь лузитане. Автор двух решающих ассистов в первом туре Бруну Фернандеш стал автором двух решающих голов во втором. Правда, пенальти вновь вышел сомнительным. Поскольку Хименес падал и мяч случайно попал ему в опорную руку. Было заметно, что арбитр даже после просмотра видео был совершенно не уверен. Но 11-метровый поставил.

Лишь дважды Португалия начинала Чемпионат Мира с двух побед. В 1966-ом и 2006-ом годах. Оба раза она выходила в полуфинал. С такой игрой так далеко она не дойдёт. Претензии всё те же. Но очки есть. И реванш у Уругвая, от которого вылетела на предыдущем Мунидале. Сами же уругвайцы будто разучились забивать. А нужно, поскольку в третьем туре устроит лишь победа над Ганой, да и не факт, что любая.