 Зозуля: Представители ФИФА изъяли у испанских фанатов флаг полка Азов, который те развернули на трибунах ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Зозуля: Представители ФИФА изъяли у испанских фанатов флаг полка Азов, который те развернули на трибунах ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Дело было на матче Испания - Германия

Зозуля: Представители ФИФА изъяли у испанских фанатов флаг полка Азов, который те развернули на трибунах ЧМ-2022

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский футболист Роман Зозуля сообщил о том, что на матче ЧМ-2022 Германия – Испания испанские болельщики вывесили флаг с символикой полка "Азов". Впрочем, представители ФИФА довольно быстро его изъяли.

"ФИФА – жертвы российской пропаганды.

Вчера во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка "Азов". Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен.

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Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированной ФИФА ничего не видят и не слышат.

Надеюсь, что УАФ и Министерство молодежи и спорта тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА, а те одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах, попросят прощения и наконец изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", - написал Зозуля, прикрепив фото с трибун матча", - написал Зозуля в Фейсбуке.

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В статье: Роман Зозуля ФИФА война с россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
28.11.2022 в 22:44
ФІФА - ... Використовують здавалось би добрі Правила... "Ні політичним лозунгам." Але йде війна проти тиранії! Невже коли на когось з них нападе вбивця... вони теж не піднімуть на нього руку? Бити ж людину це ж так не цивілізовано.
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