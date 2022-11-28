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Зозуля: Представители ФИФА изъяли у испанских фанатов флаг полка Азов, который те развернули на трибунах ЧМ-2022
Дело было на матче Испания - Германия
фото из соцсетей
Украинский футболист Роман Зозуля сообщил о том, что на матче ЧМ-2022 Германия – Испания испанские болельщики вывесили флаг с символикой полка "Азов". Впрочем, представители ФИФА довольно быстро его изъяли.
"ФИФА – жертвы российской пропаганды.
Вчера во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка "Азов". Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен.
Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированной ФИФА ничего не видят и не слышат.
Надеюсь, что УАФ и Министерство молодежи и спорта тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА, а те одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах, попросят прощения и наконец изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", - написал Зозуля, прикрепив фото с трибун матча", - написал Зозуля в Фейсбуке.
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