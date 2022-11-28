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По правилам Бензема ещё сможет сыграть на чемпионате мира
Также француз получит медали, если сборная займет призовые места
Twitter Le Parisien
Карим Бензема ещё сможет сыграть на чемпионате мира, если восстановится от травмы к поздним стадиям. Об этом сообщает RMC Sport.
Как сообщалось ранее, Карим остается в заявке сборной Франции, на замену ему никого не вызывали.
Cо слов представителей ФИФА, призерам вручаются 26 медалей – кажому игроку в заявке. Таким образом, Карим, даже если не сыграет, получит медали, а в случае победы на мундиале, будет считаться чемпионом мира.
Таким образом, чисто технически, Бензема ещё может сыграть на турнире, если ему удастся восстановиться и набрать форму.
Напомним, что Франция победой над Данией (2:1) обеспечила себе место в плей-офф. Команда Дешама в последнем туре столкнется со сборной Туниса.
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