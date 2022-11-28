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По правилам Бензема ещё сможет сыграть на чемпионате мира

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Также француз получит медали, если сборная займет призовые места

По правилам Бензема ещё сможет сыграть на чемпионате мира

Twitter Le Parisien

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Карим Бензема ещё сможет сыграть на чемпионате мира, если восстановится от травмы к поздним стадиям. Об этом сообщает RMC Sport.

Как сообщалось ранее, Карим остается в заявке сборной Франции, на замену ему никого не вызывали.

Cо слов представителей ФИФА, призерам вручаются 26 медалей – кажому игроку в заявке. Таким образом, Карим, даже если не сыграет, получит медали, а в случае победы на мундиале, будет считаться чемпионом мира.

Таким образом, чисто технически, Бензема ещё может сыграть на турнире, если ему удастся восстановиться и набрать форму.

Напомним, что Франция победой над Данией (2:1) обеспечила себе место в плей-офф. Команда Дешама в последнем туре столкнется со сборной Туниса.

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В статье: Франция Карим Бензема Чемпионат мира 2022
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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