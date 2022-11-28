По правилам Бензема ещё сможет сыграть на чемпионате мира

Карим Бензема ещё сможет сыграть на чемпионате мира, если восстановится от травмы к поздним стадиям. Об этом сообщает RMC Sport.

Как сообщалось ранее, Карим остается в заявке сборной Франции, на замену ему никого не вызывали.

Cо слов представителей ФИФА, призерам вручаются 26 медалей – кажому игроку в заявке. Таким образом, Карим, даже если не сыграет, получит медали, а в случае победы на мундиале, будет считаться чемпионом мира.

Таким образом, чисто технически, Бензема ещё может сыграть на турнире, если ему удастся восстановиться и набрать форму.

Напомним, что Франция победой над Данией (2:1) обеспечила себе место в плей-офф. Команда Дешама в последнем туре столкнется со сборной Туниса.