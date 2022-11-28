Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пентакампионы не дают бить в створ. Бразилия – Швейцария. 1:0. Видео обзор
Один из главных фаворитов на трофей пока не проигрывает
Фото: Getty Images
Бразилия в тяжелом матче обыграла Швейцарию (1:0). Каземиро спасает свои команды мощными ударами не только на клубном уровне.
Долго и эффективно сражалась Швейцария. Европейцам удалось несколько раз опасно подойти к воротам "селесао", но этого оказалось мало, чтобы победить.
Бразилия – Швейцария. 1:0
Голы: 83' Каземиро
Незасчитанные голы: 64' Винисиус (офсайд)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гана сохраняет шансы на плей-офф, Камерун и Сербия усложнили задачу друг другу. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Матч Кривбасс - Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги. Монзуль как раз смотрела ВАР
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 17:10 Зарубежные Бразилия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 00:38 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00
- 17:18 Зарубежные Гана сохраняет шансы на плей-офф, Камерун и Сербия усложнили задачу друг другу. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн