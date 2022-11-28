 Пентакампионы не дают бить в створ. Бразилия – Швейцария. 1:0. Видео обзор ᐉ UA-Футбол
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Пентакампионы не дают бить в створ. Бразилия – Швейцария. 1:0. Видео обзор

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Один из главных фаворитов на трофей пока не проигрывает

Пентакампионы не дают бить в створ. Бразилия – Швейцария. 1:0. Видео обзор

Фото: Getty Images

Новина українською

Бразилия в тяжелом матче обыграла Швейцарию (1:0). Каземиро спасает свои команды мощными ударами не только на клубном уровне.

Долго и эффективно сражалась Швейцария. Европейцам удалось несколько раз опасно подойти к воротам "селесао", но этого оказалось мало, чтобы победить.

Бразилия – Швейцария. 1:0

Голы: 83' Каземиро

Незасчитанные голы: 64' Винисиус (офсайд)

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В статье: Бразилия Швейцария Чемпионат мира 2022
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