Пентакампионы не дают бить в створ. Бразилия – Швейцария. 1:0. Видео обзор

Бразилия в тяжелом матче обыграла Швейцарию (1:0). Каземиро спасает свои команды мощными ударами не только на клубном уровне.

Долго и эффективно сражалась Швейцария. Европейцам удалось несколько раз опасно подойти к воротам "селесао", но этого оказалось мало, чтобы победить.

Бразилия – Швейцария. 1:0

Голы: 83' Каземиро

Незасчитанные голы: 64' Винисиус (офсайд)