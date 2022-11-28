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Навес Фернандеша залетает в ворота Уругвая. Криштиану отпраздновал. 1:0
Касания Криштиану не было
Фото: Getty Images
Бруну Фернандеш открывает счет во встрече Португалия – Уругвай. Если гол все же запишут на Роналду, он станет 9-м для него на чемпионатах мира.
54' Бруну Фернандеш – 1:0.
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kre4et (Киев)
28.11.2022 в 22:54
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