 Навес Фернандеша залетает в ворота Уругвая. Криштиану отпраздновал. 1:0 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Навес Фернандеша залетает в ворота Уругвая. Криштиану отпраздновал. 1:0
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Навес Фернандеша залетает в ворота Уругвая. Криштиану отпраздновал. 1:0

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Касания Криштиану не было

Навес Фернандеша залетает в ворота Уругвая. Криштиану отпраздновал. 1:0

Фото: Getty Images

Новина українською

Бруну Фернандеш открывает счет во встрече Португалия – Уругвай. Если гол все же запишут на Роналду, он станет 9-м для него на чемпионатах мира.

54' Бруну Фернандеш – 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Уругвай Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kre4et (Киев)
28.11.2022 в 22:54
смішно дивитись, як Крістіна святкує гол Фернандеша) до тогож він робить це так впевнено, що схоже навіть сам Фернандеш в це повірив
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде