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Фернандеш дубль. Качает вратаря и забивает второй мяч Португалии в матче с Уругваем
13-й гол Фернандеша за сборную
Фото: Getty Images
Рукой играет в своей штрафной Хименес и лишает шансов сборную Уругвая на победу в этой встрече. Бруну Фернандеш уверенно реализует 11-метровый.
90+1' Бруну Фернандеш – 2:0.
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