 Фернандеш дубль. Качает вратаря и забивает второй мяч Португалии в матче с Уругваем ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Фернандеш дубль. Качает вратаря и забивает второй мяч Португалии в матче с Уругваем
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандеш дубль. Качает вратаря и забивает второй мяч Португалии в матче с Уругваем

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

13-й гол Фернандеша за сборную

Фернандеш дубль. Качает вратаря и забивает второй мяч Португалии в матче с Уругваем

Фото: Getty Images

Новина українською

Рукой играет в своей штрафной Хименес и лишает шансов сборную Уругвая на победу в этой встрече. Бруну Фернандеш уверенно реализует 11-метровый.

90+1' Бруну Фернандеш – 2:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Уругвай Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде