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Бразилия с 2002-го не проигрывает на групповом этапе чемпионатов мира – это рекорд
20 лет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gokhan Balci/Anadolu Agency
Бразилия, обыграв в тяжелом матче Швейцарию, установила новый рекорд по матчам без поражений на групповом этапе чемпионатов мира. Последнее поражение было от Норвегии в заключительном туре на ЧМ-1998.
Вот уже 17 матчей соперники не могут победить Бразилию в группе на мундиале.
Напомним, что Бразилия также первая команда со времен Франции в 1998-м году, которая не дала пробить в створ своих ворот как минимум в двух матчах чемпионата мира.
В третьем туре Бразилия сыграет против Камеруна 2-го декабря.
17 - Brazil are now unbeaten in 17 group-stage games at the World Cup, setting a new record (including final and second group rounds in earlier editions). Giant. #BRASUI #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pa0IjCpUVF— OptaFranz (@OptaFranz) November 28, 2022
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