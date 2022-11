Бразилия с 2002-го не проигрывает на групповом этапе чемпионатов мира – это рекорд

Бразилия, обыграв в тяжелом матче Швейцарию, установила новый рекорд по матчам без поражений на групповом этапе чемпионатов мира. Последнее поражение было от Норвегии в заключительном туре на ЧМ-1998.

Вот уже 17 матчей соперники не могут победить Бразилию в группе на мундиале.

Напомним, что Бразилия также первая команда со времен Франции в 1998-м году, которая не дала пробить в створ своих ворот как минимум в двух матчах чемпионата мира.

В третьем туре Бразилия сыграет против Камеруна 2-го декабря.

