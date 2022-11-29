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Бразилия с 2002-го не проигрывает на групповом этапе чемпионатов мира – это рекорд

Чемпионат мира FIFA
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20 лет

Бразилия с 2002-го не проигрывает на групповом этапе чемпионатов мира – это рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gokhan Balci/Anadolu Agency

Новина українською

Бразилия, обыграв в тяжелом матче Швейцарию, установила новый рекорд по матчам без поражений на групповом этапе чемпионатов мира. Последнее поражение было от Норвегии в заключительном туре на ЧМ-1998.

Вот уже 17 матчей соперники не могут победить Бразилию в группе на мундиале.

Напомним, что Бразилия также первая команда со времен Франции в 1998-м году, которая не дала пробить в створ своих ворот как минимум в двух матчах чемпионата мира.

В третьем туре Бразилия сыграет против Камеруна 2-го декабря.

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В статье: Бразилия Чемпионат мира 2022
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