Супер-результативность Африки, Бразилия и Португалия уже в плей-офф, из Сербии и Швейцарии пройдет максимум один. Дайджест ЧМ-2022

Медленно, но картина вырисовывается. После второго тура известны уже три команды, сыграющие в плей-офф ЧМ-2022. Примечательно, что две из них определились в последний игровой день второго тура.

Результаты дня

Группа G

Камерун – Сербия 3:3

Голы: Кастельетто 29, Абубакар 63, Шупо-Мотинг 66 – Павлович 45+1, Милинкович-Савич 45+3, Митрович 51

Бразилия – Швейцария 1:0

Гол: Каземиро 83

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бразилия 2 2 0 0 3-0 +3 6 2 Швейцария 2 1 0 1 1-1 0 3 3 Камерун 2 0 1 1 3-4 -1 1 4 Сербия 2 0 1 1 3-5 -2 1

Группа Н

Южная Корея – Гана 2:3

Голы: Чо Гю Сон 58, Чо Гю Сон 61 – Мохаммед Салису 24, Мохаммед Кудус 34, Мохаммед Кудус 68

Португалия – Уругвай 2:0

Голы: Фернандеш 54, Фернандеш (пен.) 90+3

# Команда И В Н П М РМ О 1 Португалия 2 2 0 0 5-2 +3 6 2 Гана 2 1 0 1 5-5 0 3 3 Южная Корея 2 0 1 1 2-3 -1 1 4 Уругвай 2 0 1 1 0-2 -2 1

Гол дня

История этого гола – это не о дальнем ударе, акробатических этюдах или мощной силе. Изюминка этого мяча – комбинация, благодаря которой был поставлена на лопатки защита соперника.

Так эффектно, а главное эффективно не всегда удается сыграть даже на тренировке. А здесь чемпионат мира, один из ключевых матчей в борьбе за плей-офф. Как бы мы ни относились к Сербии, нужно признать: в этом моменте она показала класс.

На видео с 04:30

Герой дня

В Бразилии – крайне сильное атакующее звено, которое мы и увидели в матче первого тура. Однако в туре втором отдуваться за партнеров в атаке пришлось футболисту, чья стихия – середина поля. Каземиро стал лучшим игроком Бразилии среди представителей атаки и полузащиты по показателю касаний к мячу. Он стал лучшим среди представителей этих самых амплуа по количеству выполненных пасов. И в то же время он стал автором решающего гола. Такое бывает.

Каземиро был бы не Каземиро, если бы не шел в единоборства, не выжигал центр поля своими интенсивными действиями и не страховал партнеров, которым присуще терять позицию. Это его стихия, его любимая игра и этого у Каземиро не отнять. Но когда у него есть шанс, то им он охотно пользуется.

Гол, забитый в ворота сборной Швейцарии, стал для Каземиро первым на чемпионатах мира. Раньше он забивал на Кубке Америки, а теперь имеет в реноме бомбардирский маневр и на более глобальном уровне. Кто бы мог подумать, что в сверхсложном поединке функции Неймара на себя возьмет именно он…

Неудачник дня

Отобрать очки у Уругвая, но проиграть Гане – это действительно нетипичный сценарий кризиса. Кризиса, который так разозлил тренера Южной Кореи, что он не выдержал и после финального свистка матча с Ганой наговорил рефери такой гадости, что тот без колебаний выписал португальцу красную карточку.

Что тут скажешь? После боя кулаками не машут. Гневный спич в такой ситуации рассматривается как проявление слабости и немощности, а не как поиск справедливости. У Паулу Бенту еще есть шансы на плей-офф, но верится в его прорыв слабо.

Факт дня

Камерун проиграл на чемпионатах мира последние восемь матчей. Так что ничья с Сербией, возможно, и не определяющая в плане перспектив выхода из группы, но точно важна для африканской сборной в контексте внутреннего равновесия.

Кроме того, впервые в своей истории Камерун за один матч чемпионата мира забил более двух голов.

Странность дня

Выбежавший на поле в матче Португалия - Уругвай парень пытался донести сразу несколько месседжей. Здесь и о свободе для Украины, и о респекте иранским женщинам, и о символике ЛГБТ.

Но он, как бы странно ни было в контексте таких ситуаций, не хайповик и не охотник за минутой славы. Он – идейный активист, волонтер, общественный деятель. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Марио Ферри отодвинул на второй план футбол (у него был действующий контракт с представителем второй индийской лиги) и сконцентрировался на добрых поступках.

Заслуживает уважения.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine