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Супер-результативность Африки, Бразилия и Португалия уже в плей-офф, из Сербии и Швейцарии пройдет максимум один. Дайджест ЧМ-2022
Девятый игровой день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Медленно, но картина вырисовывается. После второго тура известны уже три команды, сыграющие в плей-офф ЧМ-2022. Примечательно, что две из них определились в последний игровой день второго тура.
Результаты дня
Камерун – Сербия 3:3
Голы: Кастельетто 29, Абубакар 63, Шупо-Мотинг 66 – Павлович 45+1, Милинкович-Савич 45+3, Митрович 51
Бразилия – Швейцария 1:0
Гол: Каземиро 83
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|2
|Швейцария
|2
|1
|0
|1
|1-1
|0
|3
|3
|Камерун
|2
|0
|1
|1
|3-4
|-1
|1
|4
|Сербия
|2
|0
|1
|1
|3-5
|-2
|1
Южная Корея – Гана 2:3
Голы: Чо Гю Сон 58, Чо Гю Сон 61 – Мохаммед Салису 24, Мохаммед Кудус 34, Мохаммед Кудус 68
Португалия – Уругвай 2:0
Голы: Фернандеш 54, Фернандеш (пен.) 90+3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|5-2
|+3
|6
|2
|Гана
|2
|1
|0
|1
|5-5
|0
|3
|3
|Южная Корея
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|4
|Уругвай
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|1
Гол дня
История этого гола – это не о дальнем ударе, акробатических этюдах или мощной силе. Изюминка этого мяча – комбинация, благодаря которой был поставлена на лопатки защита соперника.
Так эффектно, а главное эффективно не всегда удается сыграть даже на тренировке. А здесь чемпионат мира, один из ключевых матчей в борьбе за плей-офф. Как бы мы ни относились к Сербии, нужно признать: в этом моменте она показала класс.
На видео с 04:30
Герой дня
В Бразилии – крайне сильное атакующее звено, которое мы и увидели в матче первого тура. Однако в туре втором отдуваться за партнеров в атаке пришлось футболисту, чья стихия – середина поля. Каземиро стал лучшим игроком Бразилии среди представителей атаки и полузащиты по показателю касаний к мячу. Он стал лучшим среди представителей этих самых амплуа по количеству выполненных пасов. И в то же время он стал автором решающего гола. Такое бывает.
Каземиро был бы не Каземиро, если бы не шел в единоборства, не выжигал центр поля своими интенсивными действиями и не страховал партнеров, которым присуще терять позицию. Это его стихия, его любимая игра и этого у Каземиро не отнять. Но когда у него есть шанс, то им он охотно пользуется.
Гол, забитый в ворота сборной Швейцарии, стал для Каземиро первым на чемпионатах мира. Раньше он забивал на Кубке Америки, а теперь имеет в реноме бомбардирский маневр и на более глобальном уровне. Кто бы мог подумать, что в сверхсложном поединке функции Неймара на себя возьмет именно он…
Неудачник дня
Отобрать очки у Уругвая, но проиграть Гане – это действительно нетипичный сценарий кризиса. Кризиса, который так разозлил тренера Южной Кореи, что он не выдержал и после финального свистка матча с Ганой наговорил рефери такой гадости, что тот без колебаний выписал португальцу красную карточку.
Что тут скажешь? После боя кулаками не машут. Гневный спич в такой ситуации рассматривается как проявление слабости и немощности, а не как поиск справедливости. У Паулу Бенту еще есть шансы на плей-офф, но верится в его прорыв слабо.
Факт дня
Камерун проиграл на чемпионатах мира последние восемь матчей. Так что ничья с Сербией, возможно, и не определяющая в плане перспектив выхода из группы, но точно важна для африканской сборной в контексте внутреннего равновесия.
Кроме того, впервые в своей истории Камерун за один матч чемпионата мира забил более двух голов.
Странность дня
Выбежавший на поле в матче Португалия - Уругвай парень пытался донести сразу несколько месседжей. Здесь и о свободе для Украины, и о респекте иранским женщинам, и о символике ЛГБТ.
Но он, как бы странно ни было в контексте таких ситуаций, не хайповик и не охотник за минутой славы. Он – идейный активист, волонтер, общественный деятель. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Марио Ферри отодвинул на второй план футбол (у него был действующий контракт с представителем второй индийской лиги) и сконцентрировался на добрых поступках.
Заслуживает уважения.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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