Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 17:00

Позади уже второй тур – групповой этап вышел на финишную прямую. А мы уже подвели итоги первого раунда нашего конкурса, сейчас в работе – определение победителей второго. А вы, между тем, прогнозируйте результаты матчей третьего тура.

Важное уточнение: начиная с сегодняшнего дня, 29-го ноября, отваливаются два временных слота. Больше не будет матчей в 12:00 и 15:00 по Киеву. Будут два игровых тайминга: 17:00 и 21:00. Так что прогнозы оставлять вы можете, соответственно, до пяти часов вечера (до начала первых матчей дня).

Как и полагается, первый тур начнется поединками группы А. Здесь у Катара уже нет шансов на выход в плей-офф, а вот три других сборных определят между собой одного лишнего.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17-ти часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 10

17:00 Эквадор – Сенегал;

17:00 Нидерланды – Катар;

21:00 Уэльс – Англия;

21:00 Иран – США.

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