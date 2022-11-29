 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 17:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 17:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Начинается третий тур групп и третий раунд конкурса

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 17:00

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Позади уже второй тур – групповой этап вышел на финишную прямую. А мы уже подвели итоги первого раунда нашего конкурса, сейчас в работе – определение победителей второго. А вы, между тем, прогнозируйте результаты матчей третьего тура.

Важное уточнение: начиная с сегодняшнего дня, 29-го ноября, отваливаются два временных слота. Больше не будет матчей в 12:00 и 15:00 по Киеву. Будут два игровых тайминга: 17:00 и 21:00. Так что прогнозы оставлять вы можете, соответственно, до пяти часов вечера (до начала первых матчей дня).

Как и полагается, первый тур начнется поединками группы А. Здесь у Катара уже нет шансов на выход в плей-офф, а вот три других сборных определят между собой одного лишнего.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17-ти часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 10

17:00 Эквадор – Сенегал;
17:00 Нидерланды – Катар;
21:00 Уэльс – Англия;
21:00 Иран – США.

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (4)
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Vanchester_99 (Кашперивка)
29.11.2022 в 00:55
17:00 Еквадор – Сенегал 1-117:00 Нідерланди – Катар 3-021:00 Вельс – Англія. 0-121:00 Іран – США. 0-1
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Fox1984 (Івано-Франківськ)
29.11.2022 в 00:51
Еквадор - Сенегал 1:0,Нідерланди -Катар 4:0Уельс -Англія 0:0.Іран - США 1:0
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0
0
vlapa (Киев)
29.11.2022 в 00:50
Еквадор – Сенегал 2 : 2 Нідерланди – Катар 3 : 1 Вельс – Англія 0 : 1 Іран – США 1 : 1
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0
0
Malioha (Одесса)
29.11.2022 в 00:49
Нідерланди 2:0 Катар Еквадор 1:1 Сенегал Вельс 0-2 Англія Іран 1:1 США
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0
0

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