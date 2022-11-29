В 37 лет попал в Аякс, а в 39 - на мундиаль: седовласый вратарь из Нидерландов показывает, почему никогда нельзя сдаваться

Все прогрессивные активисты сегодня мечтают, чтобы Нидерланды забили авторитарному Катару как можно больше голов.

Шейхи из Дохи, конечно, будут противоположного мнения. ФИФА, в свою очередь, важен не победитель, а лишь количество заработанных на матче денег.

Ну, а нам и они безразличны. Мы просим лишь внимательно присмотреться к составу Оранье, ведь среди молодых талантов, сбитых летчиков и просто посредственных исполнителей там затесался невероятно колоритный персонаж. Ему уже 39 лет; его волосы седоватые и, по правде, он больше похож на тренера, чем игрока.

Если бы еще 5 лет назад кто-то сказал голландским болельщикам, что Ремко Пасвер поедет на мундиаль иначе, как туристом, они бы посмеялись, но сейчас это факт - он в Катаре, и он готов играть.

Необходимо только решение ван Гала – и зрители получат одну из самых красивых историй всего турнира.

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Пасвер – это же не просто футболист; это феникс. Старик, о котором давно забыли, а он возвращается и надирает задницы молодым.

Даже в Нидерландах мало кто понимает, как это возможно. Когда Ремко впервые вызвали в сборную в 38 лет Пьер ван Хойдонк почти кричал:

"Мы говорим о человеке, который провел всю карьеру в "Хераклесе", "Гоу Эхед Иглз", "Витессе" и грел лавку в ПСВ. Он пришел в "Аякс" в качестве резервного вратаря, чтобы комфортно завязать с футболом, а теперь внезапно стал достаточно сильным для сборной?!"

И знаете, что? Ван Хойдонк прав. Он забыл только "Твенте", где Пасвер тоже сидел еще в самом начале нулевых. 14 матчей за три года - полный провал, и вскоре голкиперу пришлось сползать на уровень ниже.

Так Ремко оказался в аутсайдере Эредивизи "Хераклесе", но и здесь не сдюжил, так что дальше были "Гоу Эхед Иглз" со второго дивизиона, и только на них падение прекратилось.

Это могла быть типичная история слабого вратаря, коих сотни по миру, но Пасвер ее перевернул. И нет, виной тому не какие-то фантастичные, невиданные ранее таланты. Его прогресс – результат искренней любви к футболу. Никто не выкладывался на тренировках больше, чем Ремко, и никто так сильно не хотел играть.

De statistieken van Jay Gorter, Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Kjell Scherpen. #Ajax pic.twitter.com/UQhTCsH0xz — Jordi Beeksma (@jordibeeksma) May 17, 2021

И пускай это была только Эрстедивизи, 35 сухих матчей из 85 обратили на себя внимание. Уже летом 2010 года "Хераклес" вернул Пасвера, чтобы сделать основным голкипером.

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Мог ли тогда кто-то поверить, что Ремко возьмут в сборную? Конечно, нет.

За место в Оранье конкурировали Мартен Стекеленбург и Михел Ворм - обоим в итоге удалось построить приличные карьеры. Пасвер же сбился с пути.

Он 4 года отстоял в "Хераклесе", но следующий трансфер в ПСВ обернулся провалом. Ремко играл мало, а когда выходил, то лучше бы этого не делал. В конкурентах был лишь слабый Йерун Зут – нынешний резервист итальянской "Специи" – но и он выглядел лучше.

Remko Pasveer is speler van PSV. De 30-jarige doelman tekende zojuist een driejarig contract. #psv #pasveer pic.twitter.com/rxztIA3lNv — PSV (@PSV) June 26, 2014

И что делать? Сдаться? Цифры в паспорте подсказывали, что пора думать о доигрывании где-то в экзотических странах, где дети никогда не видели снега - как в Катаре, но любовь к футболу не отпускала:

"Ну, да, в ПСВ у меня не получилось в спортивном плане, но я всегда делал, что мог, и клуб остался доволен моим отношением. ПСВ – это фантастическое место, честно".

В этом комментарии он весь – вечный оптимист, который может запросто прийти на интервью в "ковре" вместо классического спортивного костюма. И, знаете, это здорово выручало.

⏳ Remko Pasveer 'doet er alles aan zo snel mogelijk terug te zijn':



"Ik wil graag het einde meemaken."#ajafey pic.twitter.com/35lP1wZ1MB — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2022

"Витесс", следующий клуб Пасвера, увидел в нем не только вратаря, но и сильного духом вожака. Его, вечного резервиста, назначили капитаном команды, претендовавшей на еврокубки - настоящее чудо, которое едва не испортила личная трагедия.

Вскоре после перехода летом 2017-го отец вратаря перенес два инфаркта и нуждался в паре операций на открытом сердце. По профессии Эдди Пасвер был физиотерапевтом, а для сына стал первым тренером. Иногда профессионалы даже позволяли ему проводить тренировки, и там Ремко привык называть отца по имени, "ведь было неудобно при всех говорить "папа".

В грандах победы зачастую ставят выше сантиментов, но "Витесс" – клуб провинциальный, и тренеры поняли горе своего вратаря. Его дальнейший взлет – и их заслуга тоже:

"Это был сумбурный период в моей жизни. Я носил свой стресс вместе с собой каждую минуту. Это отражалось и на поле. Это не оправдание, но я не мог играть нормально, мне не хватало душевного покоя. Каждый раз на тренировках я старался лишь убедиться, что делаю все возможное. Так и переживал один день за другим".

Эдди Пасвер тогда выжил, и этим дал сыну сверхмощный импульс. Он заиграл, как никогда раньше, и в сезоне-2019/20 отдал аномальные 4 ассиста, попутно отыграв "насухо" 11 матчей в Эредивизи!



Эдди и Ремко Пасверы, 2003 год. Фото: twenteinsite.nl Эдди и Ремко Пасверы, 2003 год. Фото: twenteinsite.nl

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Писали, что после этого Ремко попросил контракт на 2 года, но ему дали только годовой – мол, слишком старый.

Экс-тренер Ламберт Ягер видел ситуацию яснее клубных боссов - жаль, его мнение тогда не спросили:

"Еще за 3-4 недели до трансфера я говорил коллегам по школе вратарей, что Пасвер идеально впишется в систему "Аякса", и если у них есть капля здравого смысла, они привезут Ремко в Амстердам".

И что вы думаете? Привезли! Летом 2021-го года многолетний неудачник, чьи волосы успели поседеть за долгие годы скитаний, прибыл на арену Йохана Кройфа, потому что Андре Онана ошибся и выпил таблетки для похудения своей жены.

Трагикомичная была история, кто помнит, и обернулась она для голкипера из Камеруна годичной дисквалификацией. Тем временем Ремко Пасвер благодаря невнимательности африканца получил шанс всей жизни – и уже через несколько месяцев стал первым голкипером в мире, отразившим три подряд удара Эрлинга Холанда!

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"Скажу по секрету, после этого я ждал вызова в сборную. Это моя награда за 20 лет карьеры. Я знаю, что я не игрок на перспективу, но очень много работаю, и я это заслужил", - реагирует ветеран на критику ван Хойдонка и других.

Людям тяжело принять его внезапное превращение. Дабы их убедить, Пасвер отстоял 20 "сухарей" в первых 28 матчах за "Аякс" – феноменальный результат!

Всегда аккуратный хвостик на голове; громовой голос, которому подчиняются вдвое младшие защитники; четкое видение поля и передачи на ход форвардам – атрибуты позднего Ремко хорошо известны каждому в Эредивизи.

Думалось даже, что ван Гал – такой же ветеран – поставит Пасвера основным на ЧМ, однако Луи выбрал Нопперта. Кто знает, надолго ли, ведь в матче с Эквадором Андрис не убедил. Тем временем Ремко тренируется безупречно, его авторитет в команде высок, и он готов к финальному шагу в своей карьере - вывести ее из национального на мировой уровень.

Еще 15 лет назад у него не было для этого таланта; еще 5 лет назад не хватало харизмы и уверенности. И только сейчас, когда Ремко Пасверу исполнилось 39, пазл сложился.

"Я всегда уважал выбор тренеров. Я ни разу не обсуждал причины, почему не попадал в основу, а просто работал, чтобы заработать это место. До и после тренировок я дополнительно занимался в зале или поле. Я сменил много клубов, но никогда не менял это правило, и вот я здесь".

Просто, не правда ли? И в то же время как это невероятно сложно!