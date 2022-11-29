 Внимательно ли вы следили за матчами второго тура Чемпионата мира 2022 года? Квиз ᐉ UA-Футбол
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Внимательно ли вы следили за матчами второго тура Чемпионата мира 2022 года? Квиз

Чемпионат мира FIFA
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На прохождение викторины есть три минуты

Внимательно ли вы следили за матчами второго тура Чемпионата мира 2022 года? Квиз

Фото: Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

28 ноября завершился второй тур Чемпионата мира – 2022, после которого некоторые команды уже досрочно вышли в 1/8 финала. А знаете сколько именно команд забронировали себе место в плей-офф? Эти и другие моменты второго тура ЧМ-2022 можно освежить в памяти, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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