Внимательно ли вы следили за матчами второго тура Чемпионата мира 2022 года? Квиз

28 ноября завершился второй тур Чемпионата мира – 2022, после которого некоторые команды уже досрочно вышли в 1/8 финала. А знаете сколько именно команд забронировали себе место в плей-офф? Эти и другие моменты второго тура ЧМ-2022 можно освежить в памяти, пройдя наш квиз.