Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Внимательно ли вы следили за матчами второго тура Чемпионата мира 2022 года? Квиз
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Фото: Getty Images
28 ноября завершился второй тур Чемпионата мира – 2022, после которого некоторые команды уже досрочно вышли в 1/8 финала. А знаете сколько именно команд забронировали себе место в плей-офф? Эти и другие моменты второго тура ЧМ-2022 можно освежить в памяти, пройдя наш квиз.
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