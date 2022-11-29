Узнаю брата Колю! Акценты зрителя на играх Кубка мира

Да, вот это уже он – Мундиаль. Во всем своем многообразии и буйстве красок. Теперь я вновь постепенно начинаю испытывать то неповторимое чувство, которое вызывает соприкосновение с Праздником Футбола. И пусть он сегодня проходит в страшное время, когда не знаешь, сможешь ли досмотреть его до конца, главное – то, что он у тебя есть.

Я бы назвал зрелищной половину матчей второго полутура групповых турниров. Вне конкуренции были два потрясающих спектакля подряд: Камерун – Сербия и Южная Корея – Гана. Дело даже не в том, что в совокупности в них была забита почти дюжина голов. Море голевых моментов, в котором радостно и беззаботно плескались любители футбола – вот оно, счастье!

В игре Хорватии с Канадой забитым мячом заканчивался каждый второй острый эпизод у ворот, а было их поменьше. Но и этот поединок, и встреча Португалии с Уругваем также подтвердили свой высокий статус и радовали глаз адептов храма Мундиаля. Ибо смотрелись, как говорится, на одном дыхании. Пусть в последнем случае речь и идет лишь о втором тайме.

Подкачали, в этом смысле, на мой взгляд, два матча. Бразилия со Швейцарией заставляли пульс болельщика биться чаще только четырежды, причем дважды – аж в концовке игры. А Япония с Коста-Рикой до перерыва и вовсе пробегали вхолостую, отметившись обострениями один раз сразу после него и еще два в эндшпиле. Маловато было.

Интрига царствовала безраздельно. Что говорить, если наиболее ранний случай, когда фактически определился результат поединка, был зафиксирован лишь на 70-й минуте: третий гол хорватов, забитый Крамаричем, поставил на колени Канаду в середине второго тайма (3:1).

Дальше – дольше. Каземиро принес победу над Швейцарией бразильцам на 83-й минуте, и тогда же Фюллькруг спас немцев от поражения во встрече с Испанией. Пять минут спустя Камада мог сделать то же самое для японцев, но Навас уберег победный счет для Коста-Рики. А еще минутой позже промах Митровича не позволил сербам вырвать победу над Камеруном.

И в трех матчах страсти бушевали в компенсированное время. Гол Абухляля на 2-й добавленной минуте закрепил успех марокканцев, покончив с надеждами Бельгии отыграться. Через минуту подобным же образом португальцы добили Уругвай, благодаря пенальти, реализованному Фернандешом. И, наконец, еще на минуту позже вратарь Ганы Зиги не дал сравнять счет корейцу Чо Гю Сону в драматичнейшем из всех поединков.

Самым закономерным считаю минимальный победный счет в пользу Бразилии, которая со Швейцарией «наиграла» именно на него. Думаю, справедлив и ничейный итог матча Камерун – Сербия. Хорваты могли бы довольствоваться и менее крупной победой над канадцами. И, пожалуй, немцы все же были немного ближе к победе над испанцами, хотя и ничья здесь нелогичной не смотрится.

Точно не заслуживали поражения: Южная Корея – с Ганой, Япония – с Коста-Рикой, и уж тем паче Уругвай не должен был проиграть Португалии, да еще в два мяча. Во всех этих играх логика соотношения голевых шансов диктовала нам ничейный исход. Но наиболее незакономерно поражение Бельгии от Марокко со счетом 0:2, в поединке, который, казалось бы, складывался в ее пользу.

Не могу сказать, что в каком-то из восьми матчей судейство повлияло на результат, и это тоже говорит в пользу данного отрезка Мундиаля. Коллега Юстас даже не стал выискивать худшего рефери, а вот лучшим назвал Маккели из Нидерландов, по его словам, отсудившего тяжелейшую и статусную игру (Испания – Германия) без ошибок.

По-настоящему повезло, пожалуй, лишь португальцам, когда уругваец Гомес при счете 1:0 пробил в стойку их ворот на 75-й минуте. Эта сказка вполне могла завершиться иначе. А ответная штанга Фернандеша была уже под самую занавесочку, при 2:0, и ничего не решала.

Самой яркой фигурой обозреваемого сегодня полутура, как по мне, явно смотрится серб Митрович – шесть участий в восьми топ-моментах своей команды. Вторым назову португальца Фернандеша, который по эффективности первый – четыре момента из четырех и оба гола. В тройке будет еще один автор дубля, кореец Чо Гю Сон.

Далее следуют Ким Джин Су (Южная Корея) и Тадич (Сербия), за ними – Айю (Гана), Крамарич и Перишич (Хорватия). Также заслуживают упоминания ганец Кудус, камерунцы Абубакар и Кастелетто, сербы Живкович и Милинкович-Савич.

По моим наблюдениям, самой яркой личностью среди вратарей зарекомендовал себя страж ворот Марокко Мунир.

Больше всего футбола, на мой взгляд, продемонстрировали нам представители Балкан – Сербия и Хорватия. Следующими отметились Южная Корея и Камерун, за ними – Гана.

На голодном пайке продержала зрителей Швейцария. Впрочем, замечу, что в прошлый раз в ее роли выступила та же Сербия, волшебно преобразившаяся нынче. Объяснение простое: обе играли против Бразилии, которая пока не дает своим соперникам и полушанса. Коста-Рика, кроме победного гола, не имела ровным счетом ничего. Изрядно разочаровали Канада и Япония.

Поговорим о турнирном положении в группах?

Е. Танцуют все. Замыкающей таблицу Германии для выхода в плей-офф нужна победа над Коста-Рикой, и чтобы японцы проиграли испанцам. Испания показывает здесь наиболее привлекательную игру, на мой вкус. В любом случае, при параллельном показе, предпочел бы ее поединок с Японией.

F. Канада уже проехала мимо кассы. Поэтому тут смотреть надо Хорватию с Бельгией. Последней нужна только победа. Мои симпатии тут отданы хорватам. Прикол в том, что Марокко в матче с канадцами устроит ничья.

G. Бразилия уже в плей-офф и выглядит главным фаворитом турнира. Поэтому здесь следим, в первую очередь, за парой Сербия – Швейцария, в которой побеждать нужно сербам. Если мы говорим о футболе, то это был бы оптимальный исход. Шансы Камеруна кажутся смешными.

Н. Тут уже зачетно отстрелялась Португалия (ну его к лешему такого претендента на Кубок мира!). Остальные разыграют вторую путевку. Хотелось бы, чтобы все решилось в очной встрече Ганы с Уругваем (победа нужна последнему), которая выглядит приоритетной для зрителя. Но и против Южной Кореи ничего не имею.

Надеюсь, мы продолжим через два дня. Сейчас как никогда понимаю, каково значение футбола в моей жизни…