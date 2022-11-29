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Без неожиданностей. Назван лучший игрок матча Португалия – Уругвай

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Его дубль принес победу команде

Без неожиданностей. Назван лучший игрок матча Португалия – Уругвай

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Португалии переиграла команду Уругвая со счетом 2:0. Лучшим игроком встречи по версии FIFA и Budweiser был признан португальский полузащитник Бруну Фернандеш.

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28-летний хавбек оформил в этой игре дубль - один из голов он забил с пенальти.

Напомним, эта победа позволила сборной Португалии досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира-2022.

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В статье: Португалия Чемпионат Мира-2022 Уругвай Бруну Фернандеш
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Источник:
fifa.com

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