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Без неожиданностей. Назван лучший игрок матча Португалия – Уругвай
Его дубль принес победу команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Португалии переиграла команду Уругвая со счетом 2:0. Лучшим игроком встречи по версии FIFA и Budweiser был признан португальский полузащитник Бруну Фернандеш.
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28-летний хавбек оформил в этой игре дубль - один из голов он забил с пенальти.
Напомним, эта победа позволила сборной Португалии досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира-2022.
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Источник:fifa.com
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