Эквадор – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Обе сборные имеют свои козыри. Обе – симпатичные, но обе тоже и не без слабых мест. Теоретически обе могут оказаться в плей-офф, но мы понимаем, что одно место, скорее всего, заберут Нидерланды. Значит, это лобовое столкновение за 1/8-ю.

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Матч третьего тура в группе А состоится вв вторник, 29.11.2022, в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

29 ноября. 17:00. Чемпионат Мира-2022. Третий тур. Группа А

Международный стадион "Халифа"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)