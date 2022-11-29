 Уэльс - Англия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Уэльс – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уэльс – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Уэльс - Англия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Уэльс – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У Уэльса были нормальные шансы на плей-офф после первого тура, когда была ничья с США. Надо было дальше просто победить Иран, но эта задача для обидчика Украины оказалась непосильной. Как результат – критическая ситуация. Теперь надо побеждать Англию, которая вряд ли отдаст своего.

Матч третьего тура в группе В состоится во вторник, 29.11.2022, в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, третий тур, группа B
29 ноября 2022. Эр-Райян, “Ахмед бин Али Стэдиум”

Уэльс 21:00 Англия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Уэльс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде