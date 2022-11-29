Уэльс – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

У Уэльса были нормальные шансы на плей-офф после первого тура, когда была ничья с США. Надо было дальше просто победить Иран, но эта задача для обидчика Украины оказалась непосильной. Как результат – критическая ситуация. Теперь надо побеждать Англию, которая вряд ли отдаст своего.

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Матч третьего тура в группе В состоится во вторник, 29.11.2022, в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, третий тур, группа B

29 ноября 2022. Эр-Райян, “Ахмед бин Али Стэдиум”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол