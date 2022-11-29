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Уэльс – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Уэльс - Англия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У Уэльса были нормальные шансы на плей-офф после первого тура, когда была ничья с США. Надо было дальше просто победить Иран, но эта задача для обидчика Украины оказалась непосильной. Как результат – критическая ситуация. Теперь надо побеждать Англию, которая вряд ли отдаст своего.
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Матч третьего тура в группе В состоится во вторник, 29.11.2022, в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира, третий тур, группа B
29 ноября 2022. Эр-Райян, “Ахмед бин Али Стэдиум”
Уэльс 21:00 Англия
Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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