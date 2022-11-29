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Иран – США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Иран - США: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Ключевое сражение за плей-офф, усиленное политическим контекстом. Как ни крути, а без упоминаний о противостоянии США и Ирана на политическом уровне этот футбольный матч не обойдется. Тем интереснее будет наблюдать.
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Матч третьего тура в группе В состоится во вторник, 29.11.2022, в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира-2022
Группа B, третий тур
29 ноября, 21:00. "Аль-Тумама" (Доха)
Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2, Суспильне Спорт
Иран 21:00 США
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