Иран – США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Ключевое сражение за плей-офф, усиленное политическим контекстом. Как ни крути, а без упоминаний о противостоянии США и Ирана на политическом уровне этот футбольный матч не обойдется. Тем интереснее будет наблюдать.

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Матч третьего тура в группе В состоится во вторник, 29.11.2022, в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира-2022

Группа B, третий тур

29 ноября, 21:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2, Суспильне Спорт