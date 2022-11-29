Волонтер-активист, помогающий Украине. Известно, что за фанат выскочил на поле в матче Мундиаля

Болельщиком, выбежавшим на поле во время матча ЧМ-2022 Португалия – Уругвай с надписью "Save Ukraine" на футболке и с флагом в цветах радуги, оказался итальянский экс-футболист и общественный активист Марио Ферри. На спине джерси также была размещена другая надпись: "Respect for Iranian Women" ("Уважение к женщинам Ирана").

35-летний спортсмен по прозвищу "Сокол", которым имеет на своем предплечье татуировку герба Украины, уже много раз в прошлом отмечался разными социальными акциями. После начала полномасштабного вторжения Ферри вызвался работать волонтером в Украине. Он занимался перевозкой людей в первые месяцы полномасштабного вторжения из Украины в западноевропейские страны. Одной из самых запомнившихся итальянцу историй он поделился с общественностью – то, как он вывозил из страны украинку и ее сына, отец ребенка вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Женщина с сыном, Давидом, их отец ушел на фронт. Первые два часа в дороге женщина не говорила, просто плакала. Мы приехали на границу, но я понял, что не могу их там просто оставить. Они должны добраться до Варшавы, я повез их туда. 15 часов за рулем, 10 часов в пробке. Я просто не мог бросить их".

Он также выбегал на поле на ЧМ-2014 на матче между Бельгией и США, где выступил в поддержку бразильских детей. На матче квалификации к ЕВРО-2012 Ферри передал поздравления итальянским фанатам. Ферри всегда проводит свои акции в футболке Супермена.