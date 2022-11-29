Все зависит от "поведения". Семьям игроков сборной Ирана угрожают тюрьмой и пытками

Семьям футболистов сборной Ирана угрожали тюремным заключением и пытками, если игроки не будут вести себя "соответственно" перед матчем чемпионата мира-2022 против США, сообщает CNN.

Отмечается, что десятки офицеров КСИР (Корпуса стражей Исламской революции) были призваны для наблюдения за представителями национальной команды. В частности, футболистам запрещено покидать расположение сборной или встречаться с иностранцами.

Источник утверждает, что им сказали, что их семьи столкнутся с "насилием и пытками", если они не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против тегеранского режима.

Напомним, что перед игрой 1-го тура Мундиаля против Англии иранцы молчали во время исполнения гимна. Во втором туре они же все-таки спели главную песню своей страны.

Матч Иран - США состоится сегодня, 30 ноября и начнется в 21:00.