Неевропейский и некачественный. Итоги первых девяти дней Чемпионата Мира-2022

Чемпионаты Мира на самом деле разделяются на три стадии. Первые два тура - классический групповой турнир, в котором можно говорить об игре, о тенденциях. В третьем туре уже появляются элементы плей-офф, игры на вылет. Говорить тогда можно лишь об одном - о результате. Ну а затем начинается настоящий плей-офф. Два тура "классики" на ЧМ-2022 завершились, сыграны в целом половина матчей из предусмотренных на турнире. Попробуем осветить некоторые тенденции.

Главные вопросы

Главными двумя вопросами перед нынешним турниром были: "Как его проведение посреди сезона повлияет на игру и результаты" и "Для кого он станет домашним - европейцев или южноамериканцев". Однозначного ответа на оба мы не получили, да и не ожидали получить на такой ранней стадии. Но кое-что можно заявить.

Насчёт первого были мнения, что повлияет положительно. В частности, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, звезда сборной Португалии Бруну Фернандеш и тренер по физподготовке Уругвая Оскар Ортега заявляли, что сейчас не конец сезона, когда игроки полностью изнурены, а наоборот - ещё даже не середина, игроки в наилучшей форме, достаточно свежи. Потому все трое обещали интенсивную и качественную игру на турнире. Но на самом деле такую мы не видим.

Из-за этого турнира клубные соревнования спрессовали, игроки вышли из них уставшими, и это влияет на качество игры. В неделю перед началом турнира и неделю после его начала мы и вовсе видели эпидемии травм, вылеты игроков в каждом матче, каждый день. Возможно, тренеры сборных из-за такого короткого периода подготовки перед турниром форсировали её и перегрузили и просто сломали подопечных. Как результат - и игра была крайне унылой.

Пять 0:0 в двух первых турах - такого никогда в истории Чемпионатов Мира не было. Девять ударов по воротам за матч (Аргентина - Мексика) - антирекорд с 1966-го года (ранее такое просто не подсчитывали).

В сущности, спасли эту стадию два последних дня. В воскресенье и понедельник вдруг прорвало. Мы увидели интересный матч Испания - Германия, великолепные матчи Гана - Южная Корея и Камерун - Сербия. Увидели пробуждение вице-чемпионов мира. Именно два эти дня помогли ЧМ-2022 обойти Мундиали-2002, -2006 и -2010 по забитым мячам на этой стадии (81, 2.53 в среднем за матч). Да и Мундиалям-2014 и -2018 он уступил по голам после двух туров немного.

Возможно, тренеры наконец-то нашли правильный ритм тренировок и игры, сами игроки приспособились к новым условиям, к сборной, друг к другу, к Катару. Возможно, сейчас пойдёт легче и интереснее, и Мартинес, Фернандеш и Ортега окажутся правы. И, возможно, гранды, которые начали турнир слабо, именно сейчас нашли ритм. Ведь за первую неделю лишь одна команда выиграла оба своих первых матча - Франция. Вчера это сделали Бразилия и Португалия.

Что же касается ответа на второй вопрос, то здесь вырисовывается неевропейский Мундиаль. Катар и вправду уникален. По часовым поясам гораздо ближе к Европе, чем к Южной Америке, но по погоде гораздо ближе к последней, где сейчас начинается лето. Такого соединения не было никогда. И вот мы видим прорыв африканских и азиатских сборных и проблемы европейских. Кроме Испании, Португалии и эмигрантской Франции, которым комфортно на катарской жаре.

Впрочем, объявлять нынешний Чемпионат провальным для Европы рано. Объявляли такими и Чемпионаты-2010 и -2014. Тогда европейские сборные вылетали в групповом турнире одна за другой. Причем не только второго эшелона, а и Франция, Италия и Англия. Но в финале-2010 все равно играли Испания и Нидерланды, а финал-2014 выиграла Германия.

Успехи Марокко, Ирана, Ганы, Саудовской Аравии, более солидные выступления Камеруна, чем обычно стоит похвалить. Можно заявить, что наконец-то переезд их игроков в Европу в раннем возрасте, привлечение игроков, родившихся в Европе или Северной Америке, превратили эти сборные в более организованные, более профессиональные. Научили обороняться. В соцсетях даже начали жаловаться, что теперь они играют как европейцы. То есть скучно.

Африканские сборные уже добыли три победы. Более четырёх они не добывали на одном Чемпионате Мира никогда. Уже добыли 12 очков. Больше в первых двух турах набрали лишь однажды. То есть обладают потенциалом рекордного успеха. И это при том, что впервые в истории всех африканских участников ЧМ тренируют местные специалисты. Потенциал есть и у сборных с Ближнего Востока.

С другой стороны, есть и неудачные Тунис с Катаром, и отстающий Сенегал. На Дальнем Востоке есть Япония и Австралия, но есть и Корея лишь с одним очком. В Латинской Америке есть Бразилия и Эквадор, а есть и страдающие Аргентина, Уругвай, Мексика. Коста-Рика с 0:7.

Успехи и разочарования

Кто впечатляет? Мало кто. От атаки Бразилии ожидали большего. Зато оборона отлична. Она стала первой с 1998-го года, кто не позволил соперникам ни одного удара в створ ворот в первых двух турах. В стране теперь говорят, что оборона приведёт "Селесао" к победе на турнире. Португалия никак не наиграла на пять забитых мячей в двух матчах и должна была пропустить больше двух. Шесть очков вряд ли заслужила.

Нидерланды играют очень тяжело и не заслужили свои четыре очка. Эквадору и вовсе уступили по ударам по воротам со счетом 2:15, а по касаниям в штрафной соперника - 5:23.

Аргентина, если бы не один удар издали одного Месси, целиком заслуженно осталась бы с одним очком в двух матчах. Анхель Ди Мария на вопрос об ассисте Лионелю в том голе ответил: "Да какой это ассист? Я бросил ему дерьмо. Но он всегда находит решения". Долго ли она продержится на одном игроке?

Англия после 6:2 над Ираном отыграла крайне уныло против США (0:0), а ее тренер Гарет Саутгейт даже был доволен. Заявляя, что соперник очень силен и что иногда нужно играть на результат, от обороны. Такие слова разозлили в Англии всех. А там и без того злы на Саутгейта за его кадровые решения и скучный футбол его сборной.

Неприятно удивили Дания и Швейцария - главные кандидаты на титул сенсации турнира. Они крайне заторможены, особенно - в атаке.

Вице-чемпион также в первом туре страшно разочаровал, игрой против Марокко поверг в шок своих болельщиков и прессу. Во втором пришлось ждать самой концовки первого тайма для того, чтобы сравнять счёт. В сборной Хорватии открыто благодарят главного тренера канадцев Джона Хердмана за заявления перед матчем о том, что скажем мягко, сексуально надругается над ней. Говорят, что это придало мотивации. Но неужели ей нужна дополнительная мотивация на такой турнир?

Бельгия точно приехала без мотивации. Заявления игроков, что не выиграет, поскольку "мы слишком стары", уже настораживают. В принципе, ее неудачу ожидали, поскольку атмосфера вокруг сборной и перед турниром была плохой. А на турнире Тоби Альдервейрелд и Кевин Де Брюйне уже поссорились во время матча. Считают, что Мартинес задержался на посту года на полтора. Sporza заявлял, что едет в Катар под "Дамокловым мечом". Понимают, что Золотое поколение уходит без трофеев.

Хаким Зиеш даже прямо заявил, что его Марокко было гораздо легче против бельгийцев, чем против хорватов. Особенно в центре поля. "Красные дьяволы" не играли жёстко, не бегали.

Германия, похоже, подумала, что не провалится сейчас просто потому, что дважды подряд не проваливается. Или просто потому, что её тренирует Ханси Флик. Аура вокруг него после феерии с "Баварией" и не менее фееричного начала в сборной всё ещё ослепляет. И это не на пользу. Его стиль уже назвали Фликболом, но назвать мало. При слабой по именам обороне, при вингерах, которые ищут лишь дриблинг, а не команду, при отсутствии центрфорварда, поставить игру трудно.

Кого следует похвалить, так это Испанию и Францию. Первая очень сильно организована, её тренер Луис Энрике кажется лучшим на турнире. Вторая успешно пользуется бесконечным талантом своих игроков и не потеряла структуру, несмотря на эпидемию травм. Разумеется, следует похвалить Марокко, не пропустившего от Бельгии и Хорватии. Именно он лидирует на турнире по числу игроков, не родившихся в его стране. Схема работает.

Эквадор с лишь одним игроком в заявке, игравшим на Чемпионатах Мира, впечатляет взрослостью и собранностью. Особенно в обороне, ведь позволил лишь семь ударов по своим воротам и один - в створ.

Кстати, этот игрок, Эннер Валенсия, автор шести последних голов своей сборной на ЧМ, символизирует ещё одну тенденцию. Возвращение форвардов. Роберт Левандовски забил свой первый гол на Мундиалях. Серый, но форвард Фюллькруг спас Германию от вылета, форвард Мората поставил её на грань вылета. Батшуай вытащил тяжелейший матч для Бельгии, а Эмболо - для Швейцарии. Крамарич и Ливайя разгромили Канаду, второй форвард Абубакар вернул Камерун против Сербии.

Отдельно следует отметить Жиру и Мбаппе. Первый удачно заменил Бензема в первом туре и сделал дубль. Второй же отыграл во втором туре как настоящий центрфорвард, забив таким образом два мяча. Удар то ли коленом, то ли бедром на опережение - эталон "девятки".

Третий тур может перевернуть всю диспозицию на 180 градусов и привести к другим выводам. Но, как говорилось в первом абзаце, то уже совсем другой турнир. Где играет прежде всего характер, а не футбол.