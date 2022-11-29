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Энрике: Договорились с Фликом встретиться в финале ЧМ-2022
Наставник испанцев - о разговоре с немецким коллегой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о коллеге Хансе-Дитере Флике, возглавляющего Германию. Накануне команды сыграли вничью (1:1) на групповом этапе чемпионата мира 2022.
"Он мне особенно нравится – он крайне образованный, а его футбольный уровень очень высок. Кроме того, в команде игроки к нему относятся уважительно. Он мне нравится.
Мы договорились встретиться в финале, как будто мы пара… Все знают, что единственный способ снова встретиться с Германией – это финал турнира. Шутка или серьезно, мы сказали, что увидимся 18-го числа в Дохе, чтобы сыграть в этом матче", - сказал Энрике.
Напомним, испанцы с 4 набранными очками лидируют в группе Е, немцы замыкают таблицу на четвертом месте (1).
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