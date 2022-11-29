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Дешам прокомментировал возможное возвращение Бензема на ЧМ

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Дешам прокомментировал возможное возвращение Бензема на ЧМ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не думает о возможном возвращении нападающего Карима Бензема в расположение команды на чемпионате мира-2022. Форвард покинул турнир из-за травмы, но в СМИ появилась информация, что он еще может восстановиться до окончания Мундиаля.

"Это не то, о чем я сейчас думаю. Не знаю, кто говорит об этом и как. Вы знаете ситуацию и время, которое Кариму нужно для восстановления. Я разговаривал с Бензема после того, как он из уехал из расположения команды. Но я не знаю, к чему вы клоните со своим вопросом.

Я думаю об игроках, которые находятся в сборной. Я позволю вам говорить, спорить и фантазировать, но я не собираюсь комментировать вещи, которые не касаются наших повседневных дел", - заявил Дешам.

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В статье: Франция Карим Бензема Дидье Дешам Чемпионат Мира-2022
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Источник:
L'Equipe

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