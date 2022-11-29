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Роналду написал журналисту, что гол Бруну следовало записать на него

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Нет покоя Криштиану

Роналду написал журналисту, что гол Бруну следовало записать на него

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers

Новина українською

Криштиану Роналду забил за карьеру великое множество голов, но ему все равно мало. После матча Португалия - Уругвай (2:0) ветеран отправил СМС журналисту Пирсу Моргану, что один из мячей Бруну Фернандеша следовало записать на него.

"Роналду подтвердил, что его голова коснулась мяча. Даже сам Бруну согласен с этим", - затвитил репортер.

Также СМС от Роналду Моргану подтвердил экс-футболист сборной США Алекси Лалас, который находился рядом:

"Я прямо сейчас нахожусь с Пирсом Морганом, которому Роналду написал, что мяч коснулся его головы. Кто знает".

Ранее ФИФА заявляла, что Криштиану на самом деле не автор гола - это якобы было зафиксировано с помощью датчиков на мяче.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Уругвай
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 15:32
Вот же тварь. Когда он уже уйдёт, чтобы больше не вспоминать о нём.
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0
-1
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Крістофер (Луцьк)
29.11.2022 в 16:04
Твой комментарий стыдно читать. Что ты несёшь? Бред от обиженного, завистливого лузера. Выпрыгни в окно.
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0
0
Хиденг (Днепр)
29.11.2022 в 15:28
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