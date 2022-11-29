Роналду написал журналисту, что гол Бруну следовало записать на него

Криштиану Роналду забил за карьеру великое множество голов, но ему все равно мало. После матча Португалия - Уругвай (2:0) ветеран отправил СМС журналисту Пирсу Моргану, что один из мячей Бруну Фернандеша следовало записать на него.

"Роналду подтвердил, что его голова коснулась мяча. Даже сам Бруну согласен с этим", - затвитил репортер.

Также СМС от Роналду Моргану подтвердил экс-футболист сборной США Алекси Лалас, который находился рядом:

"Я прямо сейчас нахожусь с Пирсом Морганом, которому Роналду написал, что мяч коснулся его головы. Кто знает".

Ранее ФИФА заявляла, что Криштиану на самом деле не автор гола - это якобы было зафиксировано с помощью датчиков на мяче.