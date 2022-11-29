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Роналду написал журналисту, что гол Бруну следовало записать на него
Нет покоя Криштиану
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers
Криштиану Роналду забил за карьеру великое множество голов, но ему все равно мало. После матча Португалия - Уругвай (2:0) ветеран отправил СМС журналисту Пирсу Моргану, что один из мячей Бруну Фернандеша следовало записать на него.
"Роналду подтвердил, что его голова коснулась мяча. Даже сам Бруну согласен с этим", - затвитил репортер.
Также СМС от Роналду Моргану подтвердил экс-футболист сборной США Алекси Лалас, который находился рядом:
"Я прямо сейчас нахожусь с Пирсом Морганом, которому Роналду написал, что мяч коснулся его головы. Кто знает".
Ранее ФИФА заявляла, что Криштиану на самом деле не автор гола - это якобы было зафиксировано с помощью датчиков на мяче.
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