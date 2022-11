Звездный вратарь Камеруна со скандалом покинул Катар

Голкипер "Интера" и сборной Камеруна Андре Онана улетел из Катара, где "Неукротимые львы" продолжают бороться за выход в плей-офф.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, Онана летит в Париж, а оттуда рванет в родной Яунде, где и будет дожидаться среди родных возобновления клубного сезона.

Ранее вратарь поругался с тренером Камеруна Ригобером Сонгом из-за стиля игры команды и, в частности, обороны. Онана выходил слишком далеко от ворот, что не нравилось его наставнику. Конфликт пытался уладить Самюэль Это’О, ныне работающий главой тамошней федерации, но не вышло.

