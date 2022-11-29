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Звездный вратарь Камеруна со скандалом покинул Катар
Андре Онана поругался с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Голкипер "Интера" и сборной Камеруна Андре Онана улетел из Катара, где "Неукротимые львы" продолжают бороться за выход в плей-офф.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, Онана летит в Париж, а оттуда рванет в родной Яунде, где и будет дожидаться среди родных возобновления клубного сезона.
Ранее вратарь поругался с тренером Камеруна Ригобером Сонгом из-за стиля игры команды и, в частности, обороны. Онана выходил слишком далеко от ворот, что не нравилось его наставнику. Конфликт пытался уладить Самюэль Это’О, ныне работающий главой тамошней федерации, но не вышло.
André Onana leaves the World Cup. No changes, it’s confirmed — he will fly to Paris now and then to Yaoundé. ???????????? #Qatar2022— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2022
It’s over with the manager Rigobert Song after yesterday’s discussion. pic.twitter.com/jgc4HSF6os
Камерун сыграет решающий для себя матч группового этапа против Бразилии в пятницу, 2 декабря.
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