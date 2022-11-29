Мяч слишком легкий: Триппьер объяснил отсутствие голов прямыми штрафными ударами на Чемпионате Мира

Два круга и ровно половина матчей Чемпионата Мира-2022 позади, однако до сих пор на турнире не был забит ни один гол прямым штрафным ударом. Голов с навесов как со стандартных положений, так и с игры, также ощутимо меньше, чем на предыдущих турнирах. Защитнику сборной Англии Кирану Триппьеру, автору гола прямым штрафным на предыдущем Чемпионате Мира в полуфинале против Хорватии, задали вопрос об этом и получили интересный ответ.

"Думаю, дело прежде всего в мяче. Чувствуется, что он легче обычного. Если ты придаешь ему немного больше силы, он просто улетает в небеса. Каждый раз, когда я навешиваю, я чувствую, что мяч реагирует иным образом. Но это ситуация, к которой нужно привыкнуть. Мы все тренируемся с тем же мячом. Нет оправданий. Я просто говорю, что он отличается от того, что мы привыкли. Возможно, виноваты мы, игроки".

Производитель официального мяча турнира Al Rihla, Adidas, уже отреагировал. Заявив, что целью было создать мяч, который летит как можно быстрее и что этот мяч быстрее всех других, произведенных ранее. Кроме того, его полет должен быть более точным и более стабильным.

Напомним, что в 32-ух первых матчах нынешнего Чемпионата Мира был забит 81 мяч. Таким образом, среднее количество мячей за матч составило 2.53. Ниже, чем на этой же стадии в двух предыдущих чемпионатах, но выше, чем в трех до этого.