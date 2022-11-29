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Иранский режим пошлет тысячи подставных фанатов на матч против США

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Нелюди думали, что мир не узнает

Иранский режим пошлет тысячи подставных фанатов на матч против США

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency

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Иранская власть отправит на матч чемпионата мира против США тысячи подставных болельщиков, чтобы создать иллюзию народной поддержки, пишет CNN.

"Система была отработана на матче с Уэльсом, только там их было более сотни. На матче с американцами число актеров намерены увеличить до многих тысяч.

Это задумано, чтобы создать ложное ощущение поддержки и благосклонности среди фанатов, которых на самом деле нет".

Ранее игроки сборной Ирана даже не пели гимн перед матчем ЧМ в знак протеста против репрессий на родине. По информации многих СМИ, это повлекло за собой аресты и угрозы их родным в Иране, и сейчас команда оказалась словно в заложниках.

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На ЧМ в Катар не пустили даже легенду футбола Али Даеи, не говоря уже про обычных фанатов. Таким образом, изначально Иран в Катаре поддерживали только беженцы и эмигранты, критиковавшие режим аятолл.

Матч Иран - США пройдет в Катаре сегодня, 29 ноября. Начало - в 21:00.

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В статье: США Иран
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Источник:
CNN

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