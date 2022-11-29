Иранский режим пошлет тысячи подставных фанатов на матч против США

Иранская власть отправит на матч чемпионата мира против США тысячи подставных болельщиков, чтобы создать иллюзию народной поддержки, пишет CNN.

"Система была отработана на матче с Уэльсом, только там их было более сотни. На матче с американцами число актеров намерены увеличить до многих тысяч. Это задумано, чтобы создать ложное ощущение поддержки и благосклонности среди фанатов, которых на самом деле нет".

Ранее игроки сборной Ирана даже не пели гимн перед матчем ЧМ в знак протеста против репрессий на родине. По информации многих СМИ, это повлекло за собой аресты и угрозы их родным в Иране, и сейчас команда оказалась словно в заложниках.

На ЧМ в Катар не пустили даже легенду футбола Али Даеи, не говоря уже про обычных фанатов. Таким образом, изначально Иран в Катаре поддерживали только беженцы и эмигранты, критиковавшие режим аятолл.

Матч Иран - США пройдет в Катаре сегодня, 29 ноября. Начало - в 21:00.