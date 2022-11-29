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Валенсия играет. Известны стартовые составы в матче Эквадор - Сенегал

Чемпионат мира FIFA
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Оба тренера сменили тактическую схему

Валенсия играет. Известны стартовые составы в матче Эквадор - Сенегал

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Стали известны официальные стартовые составы сборных Эквадора и Сенегала на матч третьего тура Чемпионата Мира-2022 в группе А. Ответ на главный вопрос - сумеет ли восстановиться после травмы автор шести последних голов эквадорцев на Мундиалях Эннер Валенсия - положительный. Он в стартовом составе.

Также тренер южноамериканцев Густаво Альфаро решил вернуться к игре с двумя центральными защитниками. Поросо, вышедшего с первых минут против Нидерландов, заменил Франко. Дисквалифицированного опорника Мендеса заменил Груэсо. У сенегальцев изменений по сравнению с матчем против Катара больше - Дьедью, Нампалис Менди и Диатта начнут матч в запасе, а их заменят Гана Гуэй, Сисс и Ндиайе. Таким образом, Алиу Сиссе переходит на игру с одним форвардом вместо двух.

Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Торрес, Хинкапи, Эступиньян, Франко, Кайседо, Груэсо, Плата, Эстрада, Валенсия

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Джейкобс, П. Гуэй, Г. Гуэй, Сисс, Сарр, Ндиайе, Диа

Матч начнется в 17:00. Эквадорцев для выхода в 1/8 финала устроит и ничья, сенегальцам нужна победа. В случае ничьей и поражения Нидерландов от Катара между голландцами и Сенегалом будут считать разницу мячей.

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В статье: Сенегал Эквадор Чемпионат Мира Чемпионат мира 2022 отбор на ЧМ-2022
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