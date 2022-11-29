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Легкая игра с повышенной ответственностью. Стартовые составы на матч Нидерланды - Катар

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Стартовые составы команд

Легкая игра с повышенной ответственностью. Стартовые составы на матч Нидерланды - Катар

FIFA

Новина українською

Сегодня, в 17:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы A ЧМ-2022.

В одном из них сыграют Катар и Нидерланды, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

Катар: Мешаль Баршим, Исмаиль Мохаммед, Педру Мигел, Буалем Хухи, Хомам Ахмед, Абделькарим Хассан, Хасан Аль-Хайдос, Ассим Мадибо, Абдулязиз Хатем, Альмоез Али, Акрам Афиф

Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Думфрис, Дейли Блинд, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дави Классен, Коди Гакпо, Мемфис Депай

Напомним, что матч начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Составы на параллельный матч Эквадор – Сенегал доступны здесь.

Ну и отметим, что Нидерланды лидируют в группе, набрав 4 пункта после 2 матчей. У Эквадора и Сенегала по 3 очка, у Катара – 0.

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В статье: Нидерланды Катар
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