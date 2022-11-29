В сборной Германии конфликт. Рюдигер и Гюндоган не хотели протестовать против ФИФА

Акция с закрытыми ртами от сборной Германии на чемпионате мира понравилась не всем ее участникам.

Как сообщает Sport1.de, защитник Антонио Рюдигер и хавбек Илкай Гюндоган выступали против нее, настаивая, что игрокам лучше сконцентрироваться на футболе.

Вероятно, дело в том, что акция была направлена против дискриминации сексуальных меньшинств, в то время, как Рюдигер родом из Сьерра-Леоне, а Гюндоган - из Турции, а это мусульманские страны, где политика Катара зазорной не считается.

Телеканал информирует, что из-за этого внутри Бундестим вспыхнула стычка, но сейчас угли конфликта угасли, и команда вернулась в нормальное состояние.

Напомним, ранее акцию немцев раскритиковал капитан Бельгии Эден Азар, в чьей сборной тоже далеко не все гладко.