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В сборной Германии конфликт. Рюдигер и Гюндоган не хотели протестовать против ФИФА
Вроде бы удалось заладить
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media
Акция с закрытыми ртами от сборной Германии на чемпионате мира понравилась не всем ее участникам.
Как сообщает Sport1.de, защитник Антонио Рюдигер и хавбек Илкай Гюндоган выступали против нее, настаивая, что игрокам лучше сконцентрироваться на футболе.
Вероятно, дело в том, что акция была направлена против дискриминации сексуальных меньшинств, в то время, как Рюдигер родом из Сьерра-Леоне, а Гюндоган - из Турции, а это мусульманские страны, где политика Катара зазорной не считается.
Телеканал информирует, что из-за этого внутри Бундестим вспыхнула стычка, но сейчас угли конфликта угасли, и команда вернулась в нормальное состояние.
Напомним, ранее акцию немцев раскритиковал капитан Бельгии Эден Азар, в чьей сборной тоже далеко не все гладко.
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