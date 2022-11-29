 Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю ᐉ UA-Футбол
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Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Adidas представил данные сенсора IMU и технологии Connected Ball

Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду забил за карьеру великое множество голов, но ему все равно мало. После матча Португалия - Уругвай (2:0) ветеран сказал журналисту, что гол нужно было записать на него, а не на Бруну Фернандеша, хотя визуально казалось, что Рон мяча не коснулся.

Тем не менее, теорию игрока опровергает Adidas, представил данные сенсора IMU с частотой 500 Гц и технологии Connected Ball в официальном мяче на ЧМ-2022 для разрешения ситуации с этим голом

Согласно обнародованным данным, Криштиану Роналду не касался мяча после навеса Бруну Фернандеша.

Таким образом, гол не может быть засчитан на 37-летнего форварда.

Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
29.11.2022 в 19:00
Португальское ЧМО. Оно ведь точно знало, шо не коснулось мяча. Крыс. Позорник блъ..
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янковский ян (Запорожье)
29.11.2022 в 18:41
Странный парень. Он то знает точно что мяча не коснулся. Зачем просить себе то что ты не заслужил.
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Барселиниуc (землянин)
29.11.2022 в 19:01
Потому шо он пи@ар и гнилушник по жизни.
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