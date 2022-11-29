Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю

Криштиану Роналду забил за карьеру великое множество голов, но ему все равно мало. После матча Португалия - Уругвай (2:0) ветеран сказал журналисту, что гол нужно было записать на него, а не на Бруну Фернандеша, хотя визуально казалось, что Рон мяча не коснулся.

Тем не менее, теорию игрока опровергает Adidas, представил данные сенсора IMU с частотой 500 Гц и технологии Connected Ball в официальном мяче на ЧМ-2022 для разрешения ситуации с этим голом

Согласно обнародованным данным, Криштиану Роналду не касался мяча после навеса Бруну Фернандеша.

Таким образом, гол не может быть засчитан на 37-летнего форварда.