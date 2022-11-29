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Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю
Adidas представил данные сенсора IMU и технологии Connected Ball
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду забил за карьеру великое множество голов, но ему все равно мало. После матча Португалия - Уругвай (2:0)
Тем не менее, теорию игрока опровергает Adidas, представил данные сенсора IMU с частотой 500 Гц и технологии Connected Ball в официальном мяче на ЧМ-2022 для разрешения ситуации с этим голом
Согласно обнародованным данным, Криштиану Роналду не касался мяча после навеса Бруну Фернандеша.
Таким образом, гол не может быть засчитан на 37-летнего форварда.
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