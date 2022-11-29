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Гакпо – рекордсмен. Он превзошел достижение Депая по голам в первых матчах на чемпионате мира
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Коди Гакпо открыл счет в противостоянии с Катаром в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Этот гол стал для него третьим в 3-х первых играх на чемпионате мира.
Предыдущий рекорд приналдежал Мемфису Депаю. Он установил свой рекорд в 2014 году. Тогда он забивал Австралии (3:2) во втором туре группового этапа и Чили (2:0) в третьем. В легендарном матче против Испании (5:1) Депай не вышел на поле.
Cody Gakpo is the first man in the Netherlands' history to score in their first three games of a World Cup tournament.— Squawka (@Squawka) November 29, 2022
It's Cody SZN.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/hwn9jDbkwC
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