 Гакпо – рекордсмен. Он превзошел достижение Депая по голам в первых матчах на чемпионате мира ᐉ UA-Футбол
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Гакпо – рекордсмен. Он превзошел достижение Депая по голам в первых матчах на чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA
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Гакпо – рекордсмен. Он превзошел достижение Депая по голам в первых матчах на чемпионате мира

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Коди Гакпо открыл счет в противостоянии с Катаром в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Этот гол стал для него третьим в 3-х первых играх на чемпионате мира.

Предыдущий рекорд приналдежал Мемфису Депаю. Он установил свой рекорд в 2014 году. Тогда он забивал Австралии (3:2) во втором туре группового этапа и Чили (2:0) в третьем. В легендарном матче против Испании (5:1) Депай не вышел на поле.

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В статье: Нидерланды Чемпионат мира 2022 Коди Гакпо
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