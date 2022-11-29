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Сенегал на шаг ближе к плей-офф. Реализует пенальти Сарр
Важнейший гол в раздевалку
Фото: Getty Images
Эквадор сам усложняет себе задачу по выходу из гурппы на чемпионате мира. Сенегал выходит вперед благодаря забитому пенальти.
44' Исмаила Сарр – 0:1.
На данный момент Сенегал набирает 6 очков и выходит из группы со второго места. У Эквадора 4 очка. Последним хватит ничейного результата для выхода в плей-офф.
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