Сенегал на шаг ближе к плей-офф. Реализует пенальти Сарр

Эквадор сам усложняет себе задачу по выходу из гурппы на чемпионате мира. Сенегал выходит вперед благодаря забитому пенальти.

44' Исмаила Сарр – 0:1.

На данный момент Сенегал набирает 6 очков и выходит из группы со второго места. У Эквадора 4 очка. Последним хватит ничейного результата для выхода в плей-офф.