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Сенегал на шаг ближе к плей-офф. Реализует пенальти Сарр

Чемпионат мира FIFA
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Важнейший гол в раздевалку

Сенегал на шаг ближе к плей-офф. Реализует пенальти Сарр

Фото: Getty Images

Новина українською

Эквадор сам усложняет себе задачу по выходу из гурппы на чемпионате мира. Сенегал выходит вперед благодаря забитому пенальти.

44' Исмаила Сарр – 0:1.

На данный момент Сенегал набирает 6 очков и выходит из группы со второго места. У Эквадора 4 очка. Последним хватит ничейного результата для выхода в плей-офф.

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В статье: Сенегал Эквадор
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