Сенегал чтит память Папа Диопа: Повязка на Кулибали и перфоманс фанатов

Сегодня годовщина со дня смерти легендарного нападающего Сенегала и "Фулхэма" Папа Буба Диопа. Капитан национальной команды Калиду Кулибали вышел с повязкой, на которой написан номер знакового нападающего – 19.

Болельщики также устроили перфоманс – несколько разукрашенных фанатов стали вряд, у них на спинах нарисован 19-й номер.

An incredible tribute from the @Fsfofficielle fans at the #FIFAWorldCup ????????



Remembering Senegal legend Papa Bouba Diop, who passed away two years ago today ❤️ pic.twitter.com/KdcdO2QHy5