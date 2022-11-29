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Эквадор сравнивает и сразу пропускает снова. Капитан Сенегала выводит свою команду вперед. 1:2
Забивает капитан Сенегала
Фото: Getty Images
Сначала Эквадор сравнял и сделал счет благоприятным для выхода из гурппы, а потом буквально через 2 минуты пропускает.
68' Мойзес Кайседо – 1:1.
70' Калиду Кулибали – 1:2.
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