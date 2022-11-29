 Эквадор сравнивает и сразу пропускает снова. Капитан Сенегала выводит свою команду вперед. 1:2 ᐉ UA-Футбол
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Эквадор сравнивает и сразу пропускает снова. Капитан Сенегала выводит свою команду вперед. 1:2

Чемпионат мира FIFA
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Забивает капитан Сенегала

Эквадор сравнивает и сразу пропускает снова. Капитан Сенегала выводит свою команду вперед. 1:2

Фото: Getty Images

Новина українською

Сначала Эквадор сравнял и сделал счет благоприятным для выхода из гурппы, а потом буквально через 2 минуты пропускает.

68' Мойзес Кайседо – 1:1.

70' Калиду Кулибали – 1:2.

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В статье: Сенегал Эквадор Чемпионат мира 2022
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