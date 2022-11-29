ЧМ. Эквадор - Сенегал 1:2. Наследники Папы

Чемпионат Мира-2022. Третий тур. Группа А

Международный стадион "Халифа"

Эквадор - Сенегал 1:2

Голы: Кайседо 68 - Сарр 44 (пен.), Кулибали 70

Эквадор: Галиндес, Пресиадо (Поросо 85), Торрес, Хинкапи, Эступиньян, Франко, Кайседо, Груэсо (Сифуэнтес 46), Плата (Сармиенто 46), Эстрада (Реаско 63), Валенсия

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Джейкобс, И. Гэй, П. Гэй, Сисс (Н. Менди 74), Сарр, Ндиайе (Дьенг 74), Диа (Сиссе 90+4)

Предупреждения: И. Гэй 66

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Позавчера Марокко переиграл Бельгию, вчера Гана победила, а Камерун вернулся с 1:3 и прервал серию из восьми поражений на Чемпионатах Мира. Сенегал также хотел оседлать эту африканскую волну. Сегодня еще и два года со дня смерти автора его первого гола на Чемпионатах Мира - Папы Бубы Диопа, забившего в 2002-ом году победный в ворота Франции. Калиду Кулибали играл с его номером (19) на капитанской повязке, болельщики устроили перфоманс с этим номером.

Наставник эквадорцев Густаво Альфаро заявлял, что у соперника гораздо больший опыт игры таких, решающих матчей. А у него самого - команда будущего, а не настоящего, и, кроме Эннера Валенсии, "все дети". В первом тайме как раз и казалось, что команда Альфаро развалилась ментально. В первых двух турах она позволила лишь семь ударов по своим воротам, за эти 45 минут - десять. Вроде бы сама пыталась атаковать не реже, но ответила лишь двумя ударами.

Сарр начал прострелом на Идриссу Гэя. Тот ушел от защитника и был обязан попадать метров с восьми, но не попал. Сабали пасом вразрез оставил Диа один-на-один. Также неточно. Неточно закручивали Сарр и Ндиайе с обоих флангов. Затем, во второй четверти матча, игра вроде бы успокоились, оборона Эквадора стабилизировалась. Но вдруг в концовке Сарр прорвался, и Хинкапи врезался в него.

Против Нидерландов Эквадор сумел отыграться, изменить игру во втором тайме. И теперь начал его двумя заменами и атаками, владел мячом. Получалось очень тяжело, игра заснула. Но вдруг проснулась в середине тайма. Причем возле и тех, и других ворот. Угловой, Торрес переправляет головой, Кайседо легко забивает ногой. Штрафной, мяч попадает в Хинкапи, отскакивает к Кулибали, и капитан как нельзя вовремя слёта, красиво забивает свой первый гол за сборную.

Далее у обеих команд были свои удачные отрезки. Вначале Эквадор попытался вновь сравнять, Сармиенто пробивал из хорошей позиции. Слишком по центру. Затем, после двух замен, Сенегал завёлся. Диа развернул защитника и пробивал из правой части штрафной. Неточно. В концовке вновь пытался Эквадор.

Как и побаивался Альфаро, сыграл опыт. Такой первый тайм, пропущенный в раздевалку, затем пропущенный сразу после забитого - признаки неопытности, "грехов юности", о которых он говорил еще после упущенной победы над Нидерландами. Также свою роль сыграли желание сенегальцев почтить память Папы Бубы, пойти его стопами. Еще и доказать, что сильны и без Садио Мане. Еще и компенсировать Чемпионат-2018, когда не вышли из группы из-за жёлтых карточек.

Первый выход Сенегала из группы на Чемпионатах Мира с того самого 2002-го года. Наставник сборной Алиу Сиссе, 20 лет назад бывший ее капитаном, перед матчем говорил, что нынешнее сильное поколение своей работой заслуживает повторения того успеха. Он прав. А юному Эквадору не нужно отчаиваться. Он выглядел очень симпатично и будет способен на большее через четыре года.