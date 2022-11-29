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В том числе и Неймар. Три игрока сборной Бразилии из-за травм пропустят матч с Камеруном
Для Бразилии этот матч не так уж и важен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит матч 3-го тура группового этапа
Об этом сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.
"Обследование выявило у Алекса Сандро травму мышц левого бедра. Данило и Неймар всё ещё находятся в процессе восстановления после травм лодыжки.
У Неймара был приступ лихорадки, сейчас это под контролем и не мешает процессу его восстановления от травмы. Все трое не примут участия в игре с Камеруном", – говорится в сообщении.
Напомним, что Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче 1-го тура группы G со сборной Сербии (2:0). Он появился на поле в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте встречи. Также позднее у Неймара были выявлены симптомы вирусной инфекции.
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