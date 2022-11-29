В том числе и Неймар. Три игрока сборной Бразилии из-за травм пропустят матч с Камеруном

Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Камеруном. Помимо Неймара, из-за травм встречу с командой Камеруна пропустят защитники Алекс Сандро и Данило.

Об этом сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

"Обследование выявило у Алекса Сандро травму мышц левого бедра. Данило и Неймар всё ещё находятся в процессе восстановления после травм лодыжки.

У Неймара был приступ лихорадки, сейчас это под контролем и не мешает процессу его восстановления от травмы. Все трое не примут участия в игре с Камеруном", – говорится в сообщении.