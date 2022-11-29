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Уэльс - Англия 0:3. Привет из Манчестера

Чемпионат мира FIFA
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Англия добавила после перерыва и добилась легкой победы

Уэльс - Англия 0:3. Привет из Манчестера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Англия никогда не играла со сборной Сенегала. Африканская команда будет 92-м соперником "трех львов" в истории международного футбола. Матч 1/8 состоится в воскресенье, четвертого декабря.

Выхода в 1/8 и первого места в своей группе Англия добилась после уверенной победы над сборной Уэльса. Не будет преувеличением сказать, что команда Уэльса оказалась одной из самых слабых на турнире. По сути, только во втором тайме против сборной США (в первом туре группового раунда) Уэльсу удалось продемонстрировать какое-то подобие футбольного качества. И игра с США была единственной на турнире, где в центре внимания удалось оказаться Гарету Бэйлу. Его гол с пенальти остался единственным для Уэльса на Чемпионате мира-2022. В сегодняшнем матче с Англией Бэйл всего семь раз коснулся мяча, отдал один точный пас и ни разу не пробил по воротам. В перерыве лидера и капитана сборной Уэльса заменил Бреннан Джонсон.

Гарет Саутгейт ожидаемо сделал несколько изменений в стартовом составе. Свои первые минуты на турнире сыграл правый защитник Кайл Уокер, Маунта в средней линии заменил Джордан Хендерсон, Рашфорд и Фоден заменили Стерлинга и Саку соотвественно.

В первом тайме Англия создала не так много моментов у ворот Уэльса. "Драконы" предсказуемо играли вторым номером, но у команды Гарета Саутгейта не было намерений играть авантюрно. Хендерсон несколько раз отдавал осторожные передачи, когда можно было идти на обостроение, Рашфорд терялся на левом фланге, был мало заметным Кейн, и в целом Англия очень медленно развивала свои атаки.

Но именно Кейн и Рашфорд создали первый голевой шанс для "трех львов". Англия сыграла на перехвате, Кейн дал разрезной пас на Рашфорда, но кипер Уэльса Уорд вовремя вышел из ворот и помешал Рашфорду выполнить качественный удар. Неплохой момент в первом тайме упустил и Фил Фоден. У Уэльса не было ничего.

После перерыва Англия зашевелилась и сразу забила два гола. Фоден и Рашфорд поменялись флангами, и плоды этого решения не заставили себя ждать. На 50-й минуте Фоден заработал опасный штрафной, который прямым ударом реализовал Рашфорд, а не прошло и двух минут, как вингер "Манчестер Юнайтед" сыграл плотно в отборе с Дэвисом, дал пас на Кейна, а капитан "трех львов" оформил свой третий ассист на турнире, выполнив передачу на дальнюю штангу Фодену. Для 22-летнего таланта "Манчестер Сити" это был первый гол на Чемпионатах мира.

А у Маркуса Рашфорда таких мячей уже три. На 68-й минуте воспитанник "Юнайтед" расправился с оппонентом на фланге, вошел в штрафную и мощным ударом отправил мяч в сетку – 3:0.

Англия вновь выполнила и перевыполнила свой план, и близко не показав максимум своих возможностей. Очередной клиншит, хорошее удержание соперника, первое место в группе, удачная ротация состава, энергосберегающая игра – Гарет Саутгейт должен быть более чем доволен сегодняшним матчем и его результатом.

Чемпионат мира, третий тур, группа B. Эр-Райян, “Ахмед бин Али Стэдиум”

Уэльс – Англия 0:3

Голы: Рашфорд 50, Фоден 51, Рашфорд 68

Уэльс: Уорд – Уильямс (Робертс 46), Мифем, Родон, Дэвис (Моррелл 59) – Рэмзи, Ампаду, Аллен (Колуилл 81) – Бэйл (Джонсон 46), Мур, Джеймс (Уилсон 77)

Англия: Пикфорд – Уокер (Александер-Арнольд 57), Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер 65) – Хендерсон, Райс (Филлипс 57), Беллингем – Фоден, Кейн (Уилсон 57), Рашфорд (Грилиш 75)

Предупреждения: Джеймс 29, Рэмзи 61

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 3 2 1 0 9-2 +7 7
2 США 3 1 2 0 2-1 +1 5
3 Иран 3 1 0 2 4-7 -3 3
4 Уэльс 3 0 1 2 1-6 -5 1
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В статье: Англия Уэльс ЧМ-2022 Сборная Англии Национальная сборная Англии Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Kalyna (Montreal)
29.11.2022 в 23:16
Я рада, що Вельс вилетів. Вони не заслуговували там бути, виходити повинні були ми. І за 2-ге місце з Штатами ми поборолися б і, думаю, посіли б його. Особливо дратувала нічим не виправдана шалена радість Бейла.
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