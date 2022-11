Уэльс - Англия 0:3. Привет из Манчестера

Англия никогда не играла со сборной Сенегала. Африканская команда будет 92-м соперником "трех львов" в истории международного футбола. Матч 1/8 состоится в воскресенье, четвертого декабря.

Выхода в 1/8 и первого места в своей группе Англия добилась после уверенной победы над сборной Уэльса. Не будет преувеличением сказать, что команда Уэльса оказалась одной из самых слабых на турнире. По сути, только во втором тайме против сборной США (в первом туре группового раунда) Уэльсу удалось продемонстрировать какое-то подобие футбольного качества. И игра с США была единственной на турнире, где в центре внимания удалось оказаться Гарету Бэйлу. Его гол с пенальти остался единственным для Уэльса на Чемпионате мира-2022. В сегодняшнем матче с Англией Бэйл всего семь раз коснулся мяча, отдал один точный пас и ни разу не пробил по воротам. В перерыве лидера и капитана сборной Уэльса заменил Бреннан Джонсон.

Gareth Bale's pass map first half. Wales are kicking left to right pic.twitter.com/XJ2CoR0rI1