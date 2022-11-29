Нидерланды – Катар 2:0. Первое место оранжье, бомбардир Гакпо и бесславный конец хозяев

Чемпионат мира. Групповой этап

Группа А, третий тур

Эль-Хаур, стадион Аль-Байт

Нидерланды – Катар 2:0

Голы: Гакпо 26, де Йонг 49

Нидерланды забронировали за собой первую строчку в группе А, хладнокровно переиграв Катар в финальном туре. Форвард "оранжье" Коди Гакпо отличился голом в третьей встрече кряду, сравнявшись в гонке бомбардиров с Мбаппе и Валенсией. "Бордовые" же установили новый антирекорд Чемпионатов мира, став первой командой-хозяйкой турнира с нулём в графе очков.

Нидерланды много и по делу критиковали в первых двух матчах. Делал это даже наставник коллектива Луи ван Гал. "Оранжье" дважды удавалось забить ранний гол, но затем переставала атаковать и использовала владение мячом исключительно как оборонительный инструмент. Это привело к двум ударам за всю игру с Сенегалом и ничьей с африканским чемпионом.

Сегодня голландцы были явно поживее, но нельзя не учитывать и уровень сопротивления. Депай впервые появился с первых минут, продолжая набирать форму перед плей-офф. Появление Мемфиса оказало существенную поддержку Гакпо в атаке, и в итоге эта парочка вместе с Клаассеном организовала первый гол на 26-й минуте. Депай стянул на себя несколько оппонентов, открыв коридор для форварда "ПСВ", пробившего в нижний угол с линии штрафной.

Дала результат и более агрессивная роль де Йонга. Френки часто подключался в коробку, как он это часто делал в прошлом сезоне в "Барселоне". При этом к де Рону подключался один из трёх центрбеков, страхуя зону. Идея отличная, только есть вопросы к форме де Рона – хавбек "Аталанты" не только терялся в розыгрыше мяча на своей половине, но и не явно не успевал в переходных эпизодах.

Навес Думфриса на старте второго тайма привёл к удару Депая с нескольких метров, голкипер хозяев Баршам с ударом справился, но первым на добивание подоспел де Йонг. Френки умудрился опередить двух застывших защитников Катара. Особенно много вопросов к натурализованному португальцу Педру Мигелю.

Остаток второй половины особого интереса не представлял. Особенно для домашних болельщиков, которых с приближением финального свистка становилось всё меньше. С лавки неплохо показал себя Бергейс, предлагая другие качества относительно Клаассена. Первый больше похож на плеймейкера, в то время как Клаассен в основном даёт качественное движение между линий. Был ещё отмененный гол Янссена из-за игры рукой со стороны Гакпо. Вегхорст в игру явно не вошёл – столб делает гибкое нападение Нидерландов слишком статичным.

2:0. Нидерланды постепенно набирают форму. Радует приличный перфоманс Депая. В целом ван Гал делает вполне разумную ставку на осторожный контроль мяча. Мяч у этой команды всегда ходит хорошо. Главные звёзды команды расположены в центре обороны, от которых будет многое зависеть в плей-офф. Сегодня у ван Дейке работы не было, а де Лигт вообще отдыхал. Большого выхлопа от линии атаки ждать не стоит. Главная сила пары Гакпо и Депая – вариативность. Но пока это больше похоже не на гибкость, а на беспорядок.

Про Катар сказать особо нечего. В отличии от остальных соперников голландцев, перехватить инициативу, даже временно, им по ходу встречи не удалось. Удар Хассана с углового стал единственным для хозяев из пределов штрафной за игру. Были ещё несуразные попытки осыпать голландцев навесами, но для огромного Нопперта не составило труда снять верх.

Выбор голкипера частично раскрывает планы ван Гала на матчи с топами. Скорее всего, Голландия будет периодически закрываться в низкий блок, уповая на класс своих центрбеков и на уверенную игру Нопперта на выходах. Кроме как снять навес кипер "Херенвена" на топ-уровне ничего не умеет.

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, Ван Дейк, Аке – Думфрис, де Рон (Копмейнерс, 83), де Йонг (Тейлор, 87), Блинд – Клаассен (Бергейс, 66) – Гакпо (Вегхорст, 82), Депай (Янссен, 66)

Катар: Баршам – Мохаммад (Джибриль, 85), Педру Мигел, Хухи, Хассан, Ахмед – Хатем (Алааэлдин, 85), Мадибо (Будиаф, 64), Аль-Хайдос (Ассадалла, 64) – Альмоез Али (Мунтари, 64), Афиф

Предупреждение: Аке 52