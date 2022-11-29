Хозаяева чемпионата мира впервые в истории проиграли все 3 матча группового этапа

Катар уступил Нидерландам (0:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Впервые в истории турнира хозяева проиграли все три матча в группе.

Также Катар установил рекорд по пропущенным мячам среди стран-хозаяек чемпионатов мира – никто ранее не пропускал 7 мячей.

Напомним, что сборная Катара уступила в первом матче Эквадору (0:2), а потом проиграла Сенегалу (1:3).

Единственной страной-хозаяйкой, которая не вышла из группы, до этого чемпионата мира была сборная ЮАР. Они заняли 3 место, набрав 4 очка после 3-х туров.