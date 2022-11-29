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Хозаяева чемпионата мира впервые в истории проиграли все 3 матча группового этапа
Праздник футбола
фото из свободных источников
Катар уступил Нидерландам (0:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Впервые в истории турнира хозяева проиграли все три матча в группе.
Также Катар установил рекорд по пропущенным мячам среди стран-хозаяек чемпионатов мира – никто ранее не пропускал 7 мячей.
Напомним, что сборная Катара уступила в первом матче Эквадору (0:2), а потом проиграла Сенегалу (1:3).
Единственной страной-хозаяйкой, которая не вышла из группы, до этого чемпионата мира была сборная ЮАР. Они заняли 3 место, набрав 4 очка после 3-х туров.
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