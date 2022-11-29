 Хозаяева чемпионата мира впервые в истории проиграли все 3 матча группового этапа ᐉ UA-Футбол
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Хозаяева чемпионата мира впервые в истории проиграли все 3 матча группового этапа

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Праздник футбола

Хозаяева чемпионата мира впервые в истории проиграли все 3 матча группового этапа

фото из свободных источников

Новина українською

Катар уступил Нидерландам (0:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Впервые в истории турнира хозяева проиграли все три матча в группе.

Также Катар установил рекорд по пропущенным мячам среди стран-хозаяек чемпионатов мира – никто ранее не пропускал 7 мячей.

Напомним, что сборная Катара уступила в первом матче Эквадору (0:2), а потом проиграла Сенегалу (1:3).

Единственной страной-хозаяйкой, которая не вышла из группы, до этого чемпионата мира была сборная ЮАР. Они заняли 3 место, набрав 4 очка после 3-х туров.

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В статье: Катар Чемпионат мира 2022
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Комментарии (3)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
29.11.2022 в 20:14
Ну ви ще в Сан-Марино проведіть чемпіонат світу, І не такі рекорди побачите.
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+1
0
филанкрот (donetsk)
29.11.2022 в 19:43
Степан Руданський – Геть, погана сатано!Геть, бісова мати!Тепер мене не займай,Я господар хати!
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0
0
филанкрот (donetsk)
29.11.2022 в 19:42
Степан Руданський Мужик лиха наробив, А жінки боявся, –Сюди-туди по кутках –Та й під піл сховався.Та лопатою під піл:«А вилізай, враже!»А той далі у куток –Та й до неї каже:
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