 Уэльс попытается сохранить лицо, а Англия удержать первое место. Составы команд ᐉ UA-Футбол
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Уэльс попытается сохранить лицо, а Англия удержать первое место. Составы команд

Чемпионат мира FIFA
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Сможет ли Уэльс забрать очки у трёх львов?

Уэльс попытается сохранить лицо, а Англия удержать первое место. Составы команд

Фото: twitter.com/England

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Команды объявили составы на матч третьего тура Уэльса – Англия. Хенесси в воротах "драконов" заменит Данни Уорд.

Рахима Стерлинга, так и не отличившегося забитыми мячами, заменил Фил Фоден.

Состав Уэльса:

  1. Ворд Д. (В)
  2. Аллен Дж.
  3. Ампаду И.
  4. Бейл Г. (К)
  5. Уильямс Н.
  6. Дэвис Б.
  7. Джеймс Д.
  8. Мефам К.
  9. Мур К.
  10. Ремси А.
  11. Родон Дж.

Состав Англии:

  1. Пикфорд Дж. (В)
  2. Беллингем Дж.
  3. Уокер К.
  4. Кейн Х. (К)
  5. Магвайр Х.
  6. Райс Д.
  7. Рашфорд М.
  8. Стоунс Дж.
  9. Фоден Ф.
  10. Хендерсон Дж.
  11. Шоу Л.
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В статье: Англия Уэльс Чемпионат мира 2022
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