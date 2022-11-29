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Уэльс попытается сохранить лицо, а Англия удержать первое место. Составы команд
Сможет ли Уэльс забрать очки у трёх львов?
Фото: twitter.com/England
Команды объявили составы на матч третьего тура Уэльса – Англия. Хенесси в воротах "драконов" заменит Данни Уорд.
Рахима Стерлинга, так и не отличившегося забитыми мячами, заменил Фил Фоден.
Состав Уэльса:
- Ворд Д. (В)
- Аллен Дж.
- Ампаду И.
- Бейл Г. (К)
- Уильямс Н.
- Дэвис Б.
- Джеймс Д.
- Мефам К.
- Мур К.
- Ремси А.
- Родон Дж.
Состав Англии:
- Пикфорд Дж. (В)
- Беллингем Дж.
- Уокер К.
- Кейн Х. (К)
- Магвайр Х.
- Райс Д.
- Рашфорд М.
- Стоунс Дж.
- Фоден Ф.
- Хендерсон Дж.
- Шоу Л.
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