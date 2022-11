Ван Гал - рекордсмен по количеству матчей без поражений на ЧМ, после победы над Катаром

Нидерланды обыграли сборную Катара (2:0) в заключительном туре группового этапа. Эта победа стала 10-м матчем без поражения для Луи Ван Гала у руля сборной на чемпионатах мира.

Всего у руля Нидерландов на мундиалях у Луи 7 побед и 3 ничьих. Это лучший результат среди тренеров, которые не проигрывали на чемпионатах мира.

На чемпионате мира в Бразилии, когда Нидерланды завоевали бронзу, команда Ван Гала уступила Аргентине по пенальти.

