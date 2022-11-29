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Забивает ценой тяжелого столкновения Пулишич. США выходят вперед и пока выходят из группы

Чемпионат мира FIFA
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Первый гол Пулишича на чемпионатах мира

Забивает ценой тяжелого столкновения Пулишич. США выходят вперед и пока выходят из группы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кристиан Пулишич забивает мяч в ворота Ирана. США ведут в счете и выходят на второе место в группе.

Пулишич замкнул точный прострел, но столкнулся с вратарем сборной Ирана. Долго поднимался на ноги нападающий "Челси".

38' Кристиан Пулишич – 0:1.

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В статье: США Иран Чемпионат мира 2022
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