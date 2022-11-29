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Рашфорд со штрафного и Фоден с игры – сразу два за 2 минуты забивает Англия

Чемпионат мира FIFA
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Уэльс остается 4-м

Рашфорд со штрафного и Фоден с игры – сразу два за 2 минуты забивает Англия

Фото: Getty Images

Новина українською

Англия молниеносно начинает второй тайм и забивает два гола за 2 минуты. Уэльс сначала пропускает со штрафного от Рафшорда, а потом Фоден буквально занес мяч в ворота.

50' Маркус Рашфорд – 0:1.

52' Фил Фоден – 0:2.

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В статье: Англия Уэльс Маркус Рашфорд Фил Фоден Чемпионат мира 2022
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