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Рашфорд со штрафного и Фоден с игры – сразу два за 2 минуты забивает Англия
Уэльс остается 4-м
Фото: Getty Images
Англия молниеносно начинает второй тайм и забивает два гола за 2 минуты. Уэльс сначала пропускает со штрафного от Рафшорда, а потом Фоден буквально занес мяч в ворота.
50' Маркус Рашфорд – 0:1.
52' Фил Фоден – 0:2.
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