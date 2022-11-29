Впервые в истории. Француженка Фраппар стала первой женщиной, которая будет судить матч мужского ЧМ

Француженка Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного арбитра, сообщает пресс-служба ФИФА.

Она назначена на матч 3-го тура группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики, который пройдёт 1 декабря. Помогать ей будут линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бакк.

Фраппар в 2019 году судила матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", став первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. Также она судила матчи чемпионата Франции и Лиги чемпионов.