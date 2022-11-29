 Впервые в истории. Француженка Фраппар стала первой женщиной, которая будет судить матч мужского ЧМ ᐉ UA-Футбол
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Впервые в истории. Француженка Фраппар стала первой женщиной, которая будет судить матч мужского ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Стефани Фраппар назначена главным арбитром на матч Германия - Коста-Рика

Впервые в истории. Француженка Фраппар стала первой женщиной, которая будет судить матч мужского ЧМ

Новина українською

Француженка Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного арбитра, сообщает пресс-служба ФИФА.

Она назначена на матч 3-го тура группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики, который пройдёт 1 декабря. Помогать ей будут линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бакк.

Фраппар в 2019 году судила матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", став первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. Также она судила матчи чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

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В статье: Германия Коста-Рика Стефани Фраппар
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Источник:
FIFA

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
29.11.2022 в 23:22
А де Монзуль ??? Ніби вона одна з кращих, чи ця за рейтингом взагалі перша ? В знак підтримки могли запросити, але ж це фіфа..
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