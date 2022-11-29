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Впервые в истории. Француженка Фраппар стала первой женщиной, которая будет судить матч мужского ЧМ
Стефани Фраппар назначена главным арбитром на матч Германия - Коста-Рика
Француженка Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая будет работать на матче
Она назначена на матч 3-го тура группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики, который пройдёт 1 декабря. Помогать ей будут линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бакк.
Фраппар в 2019 году судила матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", став первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. Также она судила матчи чемпионата Франции и Лиги чемпионов.
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