 Рашфорд делает дубль и присоединяется к лучшим бомбардирам мундиаля. Англия громит Уэльс ᐉ UA-Футбол
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Рашфорд делает дубль и присоединяется к лучшим бомбардирам мундиаля. Англия громит Уэльс

Чемпионат мира FIFA
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Сольный проход

Рашфорд делает дубль и присоединяется к лучшим бомбардирам мундиаля. Англия громит Уэльс

Фото: Getty Images

Новина українською

Маркус Рашфорд демонстрирует индивидуальное мастерство, совершив сольный проход и нанеся точный удар в угол ворот. Англия обыгрывает Уэльс со счетом 3:0.

Этот гол стал третьим на турнире для Маркуса Рафшорда.

69' Маркус Рашфорд – 0:3.

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В статье: Англия Уэльс Маркус Рашфорд Чемпионат мира 2022
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