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Рашфорд делает дубль и присоединяется к лучшим бомбардирам мундиаля. Англия громит Уэльс
Сольный проход
Фото: Getty Images
Маркус Рашфорд демонстрирует индивидуальное мастерство, совершив сольный проход и нанеся точный удар в угол ворот. Англия обыгрывает Уэльс со счетом 3:0.
Этот гол стал третьим на турнире для Маркуса Рафшорда.
69' Маркус Рашфорд – 0:3.
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