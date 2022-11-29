Сговор англосаксов: В группе В вышли Англия и США

Сыграли все свои матчи команды группы В. В плей-офф вышли Англия и США. Иран и Уэльс едут домой.

Иран смог по два раза забить и Англии и Уэльсу, но поразить ворота США так и не смог. "Янки" выходят из группы, сыграв дважды вничью и один раз победив – в решающем туре.