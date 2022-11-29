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Сговор англосаксов: В группе В вышли Англия и США

Чемпионат мира FIFA
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Иран так и не смог показать хорошую игру против США

Сговор англосаксов: В группе В вышли Англия и США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сыграли все свои матчи команды группы В. В плей-офф вышли Англия и США. Иран и Уэльс едут домой.

Иран смог по два раза забить и Англии и Уэльсу, но поразить ворота США так и не смог. "Янки" выходят из группы, сыграв дважды вничью и один раз победив – в решающем туре.

Команда В Н П +/- О
1 Англия 2 1 0 7 7
2 США 1 2 0 1 5
3 Иран 1 0 2 -3 3
4 Уэльс 0 1 2 -5 0

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В статье: Англия США Уэльс Иран Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
29.11.2022 в 23:18
У чому змова Те що збірна Англії "не рвала пупка" зі збірної США? Чи що збірна Уельсу виявилась "зайвим пасажиром", якого вистачило лише на одну гру... Як і збірна Ірана Уявляєте, що змогла би там показати наша збірна... У нас теж нема рівноцінних 15... 17 польових гравців. Та і взагалі наш "лідер" не Бейл і команду не спасає... Так можливо ЗІ не програли, проте як ми бачимо цього могло не вистачить.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.11.2022 в 23:27
100%!Автор хайпанути просто вирішив, натякаючи що США з Англією розкатали договорняк.Але навіть, якби американці програли тоді, то все рівно вийшли б з групи!І поправте в таблиці кількість очок Уельсу. В них нічия є...
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