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Сговор англосаксов: В группе В вышли Англия и США
Иран так и не смог показать хорошую игру против США
Getty Images/Global Images Ukraine
Сыграли все свои матчи команды группы В. В плей-офф вышли Англия и США. Иран и Уэльс едут домой.
Иран смог по два раза забить и Англии и Уэльсу, но поразить ворота США так и не смог. "Янки" выходят из группы, сыграв дважды вничью и один раз победив – в решающем туре.
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Англия
|2
|1
|0
|7
|7
|2
|США
|1
|2
|0
|1
|5
|3
|Иран
|1
|0
|2
|-3
|3
|4
|Уэльс
|0
|1
|2
|-5
|0
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
29.11.2022 в 23:18
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.11.2022 в 23:27
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