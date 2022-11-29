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"Glory to Ukraine". Болельщики США вывесили украинский флаг на матче с Ираном - ФОТО
Американские болельщики в теме
Getty Images/Global Images Ukraine
На ЧМ-2022 в матче 3-го тууа в группе B на стадионе "Эль-Тумама"
Ну а Иран вылетел из турнира.
Во время матча на трибуне болельщиков американцев появился флаг Украины, на котором по-английски было написано: "Слава Украине".
Напомним, что США является основным другом и партнером Украины в борьбе против военной агрессии России.
В то же время, Иран поставляет России беспилотники-камикадзе для ударов по территории Украины.
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