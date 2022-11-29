 Glory to Ukraine. Болельщики США вывесили украинский флаг на матче с Ираном - ФОТО ᐉ UA-Футбол
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"Glory to Ukraine". Болельщики США вывесили украинский флаг на матче с Ираном - ФОТО

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Американские болельщики в теме

"Glory to Ukraine". Болельщики США вывесили украинский флаг на матче с Ираном - ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На ЧМ-2022 в матче 3-го тууа в группе B на стадионе "Эль-Тумама" сборная США с минимальным счетом 1:0 обыграла Иран и пробилась в 1/8 финала.

Ну а Иран вылетел из турнира.

Во время матча на трибуне болельщиков американцев появился флаг Украины, на котором по-английски было написано: "Слава Украине".

Напомним, что США является основным другом и партнером Украины в борьбе против военной агрессии России.

В то же время, Иран поставляет России беспилотники-камикадзе для ударов по территории Украины.

"Glory to Ukraine". Болельщики США вывесили украинский флаг на матче с Ираном - ФОТО - изображение 1
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В статье: США Иран война с россией
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