Известны первые две пары 1/8 чемпионата мира. Англия и Нидерланды получили соперников

Определились первые две пары в 1/8 чемпионата мира. Англия сыграет с Сенегалом, а Нидерланды – с США.

В последнем туре группы А решалась судьба второго места. Сенегал в напряженной борьбе обыграл Эквадор (2:1) и вышел на сборную Англии.

Англечане, в свою очередь, в последнем туре удержали первое место, разгромив Уэльс (3:0). В борьбе за вторую строчку сильнейшими оказались США, минимально обыграв сьорную Ирана (1:0).

Сетка турнира выглядит следующим образом: