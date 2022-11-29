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Известны первые две пары 1/8 чемпионата мира. Англия и Нидерланды получили соперников
Ожидается интересный футбол
Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup
Определились первые две пары в 1/8 чемпионата мира. Англия сыграет с Сенегалом, а Нидерланды – с США.
В последнем туре группы А решалась судьба второго места. Сенегал в напряженной борьбе обыграл Эквадор (2:1) и вышел на сборную Англии.
Англечане, в свою очередь, в последнем туре удержали первое место, разгромив Уэльс (3:0). В борьбе за вторую строчку сильнейшими оказались США, минимально обыграв сьорную Ирана (1:0).
Сетка турнира выглядит следующим образом:
- Нидерланды – США
- С1 – D2
- E1 – F2
- G1 – H2
- Англия – Сенегал
- D1 – C2
- F1 – E2
- H1 – G2
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