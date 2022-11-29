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Известны первые две пары 1/8 чемпионата мира. Англия и Нидерланды получили соперников

Чемпионат мира FIFA
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Ожидается интересный футбол

Известны первые две пары 1/8 чемпионата мира. Англия и Нидерланды получили соперников

Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Определились первые две пары в 1/8 чемпионата мира. Англия сыграет с Сенегалом, а Нидерланды – с США.

В последнем туре группы А решалась судьба второго места. Сенегал в напряженной борьбе обыграл Эквадор (2:1) и вышел на сборную Англии.

Англечане, в свою очередь, в последнем туре удержали первое место, разгромив Уэльс (3:0). В борьбе за вторую строчку сильнейшими оказались США, минимально обыграв сьорную Ирана (1:0).

Сетка турнира выглядит следующим образом:

  • Нидерланды – США
  • С1 – D2
  • E1 – F2
  • G1 – H2
  • Англия – Сенегал
  • D1 – C2
  • F1 – E2
  • H1 – G2
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В статье: Англия Нидерланды США Сенегал Чемпионат мира 2022
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